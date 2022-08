Media: Arkadiusz Milik wypożyczony do Juventusu. Jest porozumienie

Wszystko wskazuje na to, że saga transferowa z Arkadiuszem Milikiem dobiega końca. Już od jakiegoś czasu mówiło się, że reprezentant Polski opuści Marsylię i może powrócić do Serie A, gdzie nadal cieszy się dużą popularnością wśród włoskich działaczy i trenerów.

Arkadiusz Milik zagra w Juventusie. Znany dziennikarz nie ma wątpliwości

Medialne doniesienia o transferze na Półwysep Apeniński okazały się prawdziwe. Jak poinformował bowiem dobrze zorientowany w transferowych realiach dziennikarz Gianluca Di Marzio, Olympique Marsylia i Juventus osiągnęły porozumienie. - Jest ono ostateczne. Juventus zapłaci za wypożyczenie zawodnika milion euro i będzie miał opcję wykupu za kolejne siedem milionów - poinformował Di Marzio. Milik już dziś ma zjawić się w Turynie.

W podobnym tonie wypowiedział się inny włoski dziennikarz Fabrizio Romano. Według niego Juventus zapłaci jednak za wypożyczenie dwa miliony euro (z czego milion to bonusy), a ustalona kwota wykupu to osiem milionów euro. Juventus nie jest zobligowany do transferu zawodnika po zakończeniu wypożyczenia. Ponadto Romano dodał, że testy medyczne reprezentanta Polski mają odbyć się już dziś. Milik w ekipie z Turynu ma zarabiać ok. 3,5 miliona euro za sezon.

Kibice i eksperci są natomiast podzieleni w sprawie tego ruchu. Polski napastnik już kolejny raz łączony był z Juventusem, a także oczekiwano zawodnika o innym profilu. - Milik to dobry napastnik, a jego walory techniczne nie podlegają żadnej dyskusji, ale w tej chwili Juventus nie potrzebuje zawodnika o jego charakterystyce - ocenił w rozmowie ze Sport.pl Mirko Di Natale z portalu Tuttojuve.com.