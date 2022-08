Milik najlepszą opcją dla Juventusu? Włosi zdradzają szczegóły

Arkadiusz Milik już od kilku sezonów łączony był z Juventusem. Gdy reprezentant Polski odchodził z Napoli, wydawało się, że jego kolejnym klubem może być właśnie "Stara Dama". Finalnie piłkarz trafił do Olympique'u Marsylia, lecz temat jego przenosin do Turynu powrócił i wiele wskazuje na to, że teraz udało się osiągnąć porozumienie pomiędzy stronami.

REKLAMA

Zobacz wideo Najważniejszy piłkarz Barcelony. "Największy talent La Masii od czasu Messiego" [Sport.pl LIVE]

Kolejny Polak w AS Roma. Już wyleciał do Rzymu. Wszystko dogadane

Gainluca Di Marzio wyjaśnia powody wyboru Arkadiusza Milika przez Juventus

Milik ma zostać wypożyczony do Juventusu za dwa miliony euro z możliwością późniejszego wykupu zawodnika za kolejne osiem milinów. Jak twierdzi dobrze zorientowany w transferowych realiach dziennikarz Gianluca Di Marzio, jest to, póki co "ustne porozumienie". Pewny ma być według niego natomiast fakt, że narada w sprawie definitywnej decyzji co do transferu zawodnika zapadła po ostatnim meczu z Sampdorią. Jaki jest powód sprowadzenia Milika? Konkurentem Polaka był gracz FC Barcelony Memphis Depay, jednak Juventus miał zrezygnować z usług Holendra. Działaczy klubu niepokoił fakt wewnętrznych napięć pomiędzy zawodnikiem i klubem, a hiszpańskie media dodają również, że oczekiwał on bardzo wysokiego kontraktu.

Jak natomiast podaje Fabrizio Romano kluczowe rozmowy ws. transferu odbędą się w środę. Milik ma zostać wypożyczony do Juventusu za dwa miliony euro bez konieczności wykupienia Polaka po sezonie.

Decyzja Juventusu nie spotkała się jednak z dobrym odbiorem. Kibice i eksperci nie są zadowoleni z wyboru Milika i choć nie podważają jego umiejętności piłkarskich, to twierdzą, że "Stara Dama" mogła sprowadzić innego zawodnika: - Taki ruch miałby sens, gdyby Juventus sprzedał Moise Keana. Milik to dobry napastnik, a jego walory techniczne nie podlegają żadnej dyskusji, ale w tej chwili Juventus nie potrzebuje zawodnika o jego charakterystyce. Depay pozwoliłby Massimiliano Allegriemu na więcej rozwiązań taktycznych, a także większe szanse na stworzenie groźnego duetu z Dusanem Vlahoviciem. Milik byłby tylko rezerwowym, zmiennikiem Dusana, który nie otrzymałby zbyt wielu szans. Nie wiem, czy w roku mundialu ma wiele chęci, żeby zagrać kilka spotkań - powiedział niedawno włoski dziennikarz Mirko Di Natale, w rozmowie ze Sport.pl.

Allegri zrugał młodych piłkarzy Juventusu. "Doprowadzają do szaleństwa"

Jego zdanie podziela także znany włoski trener, który sięgał po m.in. puchar Ligi Mistrzów czy tytuły mistrza Włoch Fabio Capello: - Słyszę o Arkadiuszu Miliku, ale on nie jest zawodnikiem, który robi różnicę. To nie jest to, o czym fani marzą w Juventusie. Milik to dobry zawodnik, który może być częścią składu, ale nic więcej - zaznaczył 76-latek.

Z drugiej strony trzeba jednak pamiętać, że Milik ma za sobą udany sezon w Marsylii. Polski napastnik pomimo kontuzji, zdołał zdobyć 20 bramek, choć zarzucano mu, że nie strzelał w starciach o większą stawkę. Reprezentant Polski łącznie zgrał natomiast w 55 spotkaniach dla OM i 30 razy trafiał do siatki.