Arkadiusz Milik doczekał się wielkiego transferu. Media: Dogadali się

Działacze Juventusu i Olympique Marsylii doszli do porozumienia w sprawie wypożyczenia Milika - informuje Sky Sports. Klub z Francji otrzyma 2 miliony euro za wypożyczenie. Będzie też obowiązywać opcja wykupu za 8 milionów euro. Teraz Włochom pozostało dogadać się z Polakiem ws. umowy. To powinno być formalnością. Mówi się, że Milik będzie zarabiał ok. 3,5 mln euro netto za sezon.

Milik już kiedyś był przymierzany do Juventusu

Arkadiusz Milik zaledwie kilka tygodni temu został wykupiony przez Olympique Marsylia z Napoli za 8 milionów euro po okresie wypożyczenia. Wszystko wskazuje jednak na to, że lada moment Polak opuści francuski klub. Marsylia dokonała latem istotnych wzmocnień w ofensywie i Milik zwyczajnie nie jest już niezbędny.

W kontekście transferu 28-latka wymieniano wiele klubów. Ostatnio powrócił jednak temat Juventusu, z którym piłkarz był łączony wiele razy, m.in. w 2020 roku. To właśnie za chęć dołączenia do "Starej Damy" został odsunięty od drużyny Napoli, a następnie oddany do Marsylii.

Teraz prezesi Juventus szukali napastnika, by wzmocnić konkurencję w linii ataku. Pewniakiem jest Dusan Vlahović. Serb nie ma jednak wartościowego zmiennika. W obu dotychczasowych spotkaniach Vlahović zagrał po 90 minut (wygrana 3:0 u siebie z Sassuolo i remis na wyjeździe z Sampdorią). Milik powinien się liczyć z tym, że w Turynie będzie musiał pogodzić się z rolą rezerwowego.

Przypomnijmy, że kibice z Turynu nie są zadowoleni z transferu Milika. - Fani Juventusu są bardzo krytyczni wobec ściągnięcia Milika. Ja też nie uważam, że to dobry pomysł - mówił Sport.pl Mirko Di Natale, dziennikarz Tuttojuve.com, znający Juventus od podszewki.

Przez długi czas wydawało się, że do Juventusu nie trafi Milik, a Memphis Depay, który jest niechciany w FC Barcelonie. Reprezentant Holandii zgodził się rozwiązać umowę, ale zaznaczył, że chce od klubu otrzymać pięć milionów euro, które zapewnia mu zapis w kontrakcie. Barcelona nie chciała płacić całej kwoty, więc doszło do klinczu. A że do zamknięcia okienka transferowego zostało mniej niż dwa tygodnie, to Juventus zaczął się rozglądać za alternatywą dla 28-letniego Holendra.

Arkadiusz Milik w ubiegłym sezonie dla Marsylii zagrał w 37 spotkaniach. Zdobył 20 goli i miał dwie asysty. W tym sezonie wystąpił w dwóch meczach.