Kolejny Polak w AS Roma. Już wyleciał do Rzymu. Wszystko dogadane

Jordan Majchrzak w ostatnim czasie występował w rezerwach Legii Warszawa i za sprawą dobrej gry był obserwowany przez skautów AS Romy. Teraz kluby dogadały się w sprawie wypożyczenia 17-latka do włoskiego klubu.

Jordan Majchrzak z Legii Warszawa do AS Romy

Majchrzak już wyleciał z Warszawy do Rzymu, gdzie od teraz będzie trenował i występował w zespole do lat 19 AS Romy. Rzymianie zapłacą za napastnika ok. 100 tysięcy euro. W przypadku wykupienia go po sezonie będą musieli dopłacić jeszcze ok. 600-700 tysięcy euro.