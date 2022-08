Allegri krytykuje piłkarzy Juventusu. "Można się wściec. To nie jest piłka nożna"

Juventus rozpoczął nowy sezon Serie A od wygranej 3:0 z Sassuolo po dwóch bramkach Dusana Vlahovicia i trafieniu Angela Di Marii. Nieco gorzej było w drugiej kolejce, gdzie rywalem turyńczyków była Sampdoria z Bartoszem Bereszyńskim w składzie. Zespół prowadzony przez Massimiliano Allegriego przez większość czasu był bezradny i nie był w stanie pokonać dużo niżej notowanego rywala. To oznacza, że jedynymi drużynami z kompletem punktów w Serie A są Napoli, Inter Mediolan oraz AS Roma.

Allegri wściekł się na piłkarzy Juventusu. "To nie piłka nożna". Ale widzi też pozytywy po wpadce

Massimiliano Allegri rozmawiał z dziennikarzami po meczu z Sampdorią (0:0). Włoski szkoleniowiec nie ukrywał swojej złości z powodu wyniku, ale też otwarcie skrytykował poszczególnych piłkarzy. - Nie możemy zapominać, że Nicolo Fagioli, Fabio Moretti i Nicolo Rovella to młodzi gracze, a to oznacza, że popełniają błędy. Nie lubicie tego słuchać, ale tak jest. Miretti pobiegł przechwycić piłkę, zamiast zostać na swojej pozycji. Di Maria to gracz na innym poziomie, a takie zachowania doprowadzają Cię do szaleństwa. To nie jest piłka nożna - powiedział.

Mimo remisu Massimiliano Allegri zauważał pewne pozytywy, co też zaznaczał w pomeczowych wypowiedziach. - Pozytywne jest to, że od dwóch meczów nie straciliśmy bramki. W pierwszej połowie brakowało nam cierpliwości. Na pewno zaczęliśmy lepiej sezon, niż w zeszłym roku. W porównaniu z innymi jesteśmy trochę w tyle, ale musimy robić swoje krok po kroku. Niektóre wejścia młodych zawodników były dobre - dodał.

Wojciech Szczęsny nie był do dyspozycji Massimiliano Allegriego z powodu kontuzji mięśnia przywodziciela i prawdopodobnie wróci do gry na początku września. Juventus zagra kolejny mecz w sobotę 27 sierpnia, a jego rywalem będzie AS Roma, prowadzona przez Jose Mourinho. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:30, a transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Eleven Sports 1.