Odrodzenie Zielińskiego. Trener Napoli wniebowzięty. "To koń wyścigowy"

Piotr Zieliński i jego Napoli zaliczają świetny start nowego sezonu Serie A. Napoli najpierw pokonało na wyjeździe Hellas Verona 5:2, a w ostatnią niedzielę rozbiło u siebie Monzę 4:0. Zieliński w tych dwóch meczach strzelił gola i zaliczył dwie asysty.

Trener Napoli komplementuje Zielińskiego i zdradza klucz do jego świetnej formy

Po spotkaniu z Monzą, gdzie reprezentant Polski asystował przy bramkach Chwiczy Kwaracchelii i Kima Min-Jae, Zieliński doczekał się pochwał ze strony trenera Napoli - Luciano Spallettiego. Doświadczony szkoleniowiec na pomeczowej konferencji prasowej zdradził też klucz do tak dobrej postawy Polaka.

- Zieliński zaliczył dwa świetne spotkania. Jest koniem wyścigowym, który musi mieć miejsce na bieganie po boisku. Gra dziesięć metrów głębiej mu pomogła, bo to nie jest piłkarz, który gra dobrze plecami do bramki i ma świetny start do piłki - mówił Spalletti, cytowany przez portal CalcioNapoli24.it.

- On musi mieć piłkę przy nodze, dlatego cofnięcie go o 10 metrów przyniosło mu korzyści. Wtedy jest w stanie minąć rywala i zrobić przewagę w ofensywie - dodawał trener Napoli.

Jak tak dalej pójdzie, Piotr Zieliński może zaliczyć najlepszy sezon w historii swoich występów w Napoli. Dotychczas najlepszą kampanią w jego wykonaniu były rozgrywki 2020/21, w których 28-letni Polak strzelił 8 goli i zaliczył 11 asyst w 36 meczach Serie A.

Następne spotkanie ligowe Napoli planowane jest na najbliższą niedzielę, gdy klub Zielińskiego zmierzy się na wyjeździe z Fiorentiną Szymona Żurkowskiego.