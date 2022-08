Kibice Juventusu nie chcą Milika. "Są bardzo krytycznie nastawieni. Ja też"

Wydawało się, że nowym napastnikiem Juventusu zostanie niechciany w Barcelonie Memphis Depay. Holender w poprzednim sezonie był najlepszym strzelcem Barcy, ale transfer Roberta Lewandowskiego wszystko zmienił. Xavi nie widzi dla niego miejsca w składzie, a władze klubu chętnie pozbyłyby się jego wysokiej pensji. Depay zgodził się rozwiązać umowę, ale zaznaczył, że zamierza od klubu otrzymać pięć milionów euro, które zapewnia mu wygasający w czerwcu 2023 r. kontrakt. Barcelona nie chce płacić całej kwoty, więc na razie doszło do klinczu. A że do zamknięcia okienka transferowego zostało mniej niż dwa tygodnie, to Juventus zaczął się rozglądać za alternatywą dla 28-letniego Holendra.

No i wrócił temat Arkadiusza Milika. I choć Polak zdobył aż 30 bramek w 55 meczach francuskiego klubu, to na razie nie pełni ważnej roli u nowego trenera - Igora Tudora. Za nami trzy kolejki ligi francuskiej, a Milik spędził na murawie zaledwie 131 minut (na 270 możliwych). W ostatnim meczu nie zagrał ani minuty. Tudor nie narzeka na brak ofensywnych piłkarzy. Ma do dyspozycji m.in. Dimitriego Payeta, Cengiza Undera, Luisa Suareza, Cedrica Bakambu, Milika czy ściągniętego kilka dni temu Alexisa Sancheza. Słowem, zrobiło się ciasno.

Czy Milik jest faktycznie celem transferowym Juventusu? A może to jedynie plotka, jakich we włoskich mediach nie brakuje. Skontaktowaliśmy się z Mirko Di Natale, dziennikarzem Tuttojuve.com, który jest świetnie zorientowanych w realiach Juventusu.

- Milik to jeden z pomysłów Juve, ale pierwszym wyborem pozostaje Depay, a negocjacje z nim wciąż trwają. W niedzielę doszło do pierwszych kontaktów między Juventusem a Marsylią. Włosi badają temat, ale nie złożyli jeszcze żadnej oferty. Warto jednak pamiętać, że oba kluby są w świetnych relacjach - mówi Sport.pl Di Natale. Pablo Longoria dziś jest prezesem Marsylii, ale w latach 2015-18 był szefem skautów Juventusu. W tym samym pionie pracował także Javier Ribalta, obecny dyrektor sportowy francuskiego klubu.

Kibice Juve nie chcą Milika

Milik regularnie strzelał także we Włoszech. W barwach Napoli zdobył 48 bramek w 122 meczach. Ale to nie wystarcza, aby fani Juve byli nakręceni na jego transfer. Wystarczy przejrzeć kibicowskie fora, czy komentarze pod artykułami o potencjalnym transferze Milika w Juventusie. Trudno dostrzec tam pozytywne opinie. Niemal wszystkie głosy są przeciwne takiej transakcji.

- Kibice są bardzo krytyczni wobec Arka z dwóch powodów. A to dlatego, że zdecydowanie bardziej cenią umiejętności Memphisa. Poza tym fanów Juve irytuje, że z turyńskim klubem łączone są cały czas te same nazwiska. Milik już nie pierwszy raz znalazł się na celowniku Juventusu. Przecież już nawet o tym kiedyś rozmawialiśmy - uśmiecha się Di Natale. I faktycznie, w sierpniu 2020 roku Milik był bliski opuszczenia Napoli, ale ostatecznie temat upadł. A za romansowanie z Juventusem Milik spędził karnie kilka miesięcy na trybunach. W styczniu 2021 został zawodnikiem Marsylii.

- Mirko, a czy tobie się podoba pomysł Milika w Juve? - dopytujemy,

- Nie. Taki ruch miałby sens, gdyby Juventus sprzedał Moise Keana. Milik to dobry napastnik, a jego walory techniczne nie podlegają żadnej dyskusji, ale w tej chwili Juventus nie potrzebuje zawodnika o jego charakterystyce. Depay pozwoliłby Massimiliano Allegriemu na więcej rozwiązań taktycznych, a także większe szanse na stworzenie groźnego duetu z Dusanem Vlahoviciem. Milik byłby tylko rezerwowym, zmiennikiem Dusana, który nie otrzymałby zbyt wielu szans. Nie wiem, czy w roku mundialu ma wiele chęci, żeby zagrać kilka spotkań - kończy włoski dziennikarz.

Jeśli Juve nie dogada się ani z Depayem, ani z Milikiem, to opcją rezerwową będzie ściągnięcie Marko Arnautovicia, reprezentanta Austrii, który strzela gole dla Bolonii.