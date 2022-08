Kolejny gigant zgłasza się po Polaka. Jose Mourinho chce go w drużynie

Spezia Calcio zrobiła jeden z najlepszych interesów w historii, sprowadzając przed rokiem Jakuba Kiwiora z MSK Żylina za 2,2 mln euro. Polak szybko zaaklimatyzował się we Włoszech i rozegrał świetny sezon. Wystąpił w 22 meczach, w których zaliczył jedną asystę, a przede wszystkim przyczynił się do utrzymania drużyny w Serie A. Latem ustawiła się po niego kolejka chętnych, a klub może dyktować cenę.

Kolejny topowy klub zgłasza się po Jakuba Kiwiora. Jose Mourinho chce go w Romie

Zainteresowanie obrońcą wyrażał AC Milan, a w ostatnich dniach wiele mówiło się natomiast o możliwych przenosinach Kiwiora do West Ham United. Anglicy oferowali Spezii nawet 12 mln euro, ale Polak nie chce odchodzić, ryzykując utratą miejsca w składzie krótko przed mistrzostwami świata w Katarze.

Kiwior wysłał jasny sygnał, że w tej chwili liczy się dla niego stabilizacja i gwarancja regularnej gry. Nie zniechęca to jednak kolejnych klubów do zastanawiania się nad sprowadzeniem Polaka. Jak informuje "La Gazzetta dello Sport", w tym gronie jest AS Roma, a zwolennikiem zakontraktowania 22-latka z Polski jest sam Jose Mourinho.

"The Special One" chce pozyskać lewonożnego piłkarza, który zwiększy pole manewru na środku obrony. W tej chwili w drużynie kryteria te spełnia tylko William Bianda, ale młody Francuz nie gwarantuje jeszcze odpowiedniego poziomu. Wszechstronny Kiwior może z powodzeniem grać na kilku pozycjach w defensywie.

"La Gazzetta dello Sport" zaznacza, że Spezia jest nadal otwarta na sprzedaż swojego zawodnika. Oczekuje za niego przynajmniej 10 milionów euro. Kwota ta nie powinna być problemem dla Romy. Na razie nie wiadomo jednak, jak na przeprowadzkę zapatruje się sam piłkarz.

