Bartłomiej Drągowski skomentował mecz z Interem: Mogą grać nawet na księżycu

Niedawno Bartłomiej Drągowski przeniósł się z Fiorentiny do Spezii. W sobotę bramkarz rozegrał drugie spotkanie w nowym klubie. Tym razem Spezia zagrała z Interem Mediolan w drugiej kolejce Seria A. Polak zaprezentował się dobrze, ale jego drużyna ostatecznie przegrała 0:3. Bramki dla zespołu z Mediolanu strzelali Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu i Joaquin Correa.

Bartłomiej Drągowski wypowiedział się o pobycie w Spezii. "Dobrze się tu odnajduję"

Po końcowym gwizdku Drągowski skomentował przebieg meczu. - Gra przeciwko Interowi zawsze jest bardzo trudna. To drużyna, która może grać nawet na księżycu. W pierwszej połowie zagraliśmy całkiem nieźle, ale na początku drugiej części straciliśmy kolejną bramkę i nasza sytuacja się skomplikowała - powiedział bramkarz w rozmowie z DAZN.

Polak przeniósł się do Spezii po nieudanym sezonie we Fiorentinie. Zawodnik ma nadzieję na regularną grę i dobre występy. Drągowski w rozmowie z dziennikarzami wypowiedział się także o pierwszych odczuciach w nowym zespole. - Dobrze odnajduje się w tej drużynie. Nie mam trudności z dostosowaniem się do taktyki. Mam też dobre relacje z kolegami z drużyny. Z Nikolaou grałem wcześniej w Empoli, dobrze rozumiem się też z Kiwiorem, który jest Polakiem tak jak ja. Mam nadzieję, że uda nam się jak najszybciej zapewnić utrzymanie - dodał.

Spezia po dwóch kolejkach ma trzy punkty na koncie i zajmuje 11. miejsce w tabeli. W następnej serii spotkań podejmie na własnym stadionie Sassuolo. Mecz zaplanowany jest na 27 sierpnia o 20:45. Inter z kolei ma komplet zwycięstw i aktualnie jest liderem Serie A. W następnej kolejce zmierzy się na wyjeździe z Lazio. Spotkanie odbędzie się 26 sierpnia o 20:45.

