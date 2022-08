Oficjalnie: Aleksander Buksa zmienia klub. Szansa na regularną grę

Aleksander Buksa znany jest przede wszystkim z tego, że w wieku 16 lat został najmłodszym strzelcem gola w historii Wisły Kraków. Wydawało się, że czeka go wielka kariera. Latem zeszłego roku napastnik przeniósł się do Genoi. Polak dobrze zaprezentował się w okresie przygotowawczym i zdobył nawet bramkę w przegranym 2:3 spotkaniu z FSV Mainz. Niestety były to miłe złego początki.

Oficjalnie: Buksa wypożyczony do Oud-Heverlee Leuven

Buksa w rozgrywkach Serie A nie grał prawie w ogóle, a jak już wychodził na boisko, to rozczarowywał. Łącznie we włoskiej lidze rozegrał zaledwie 59 minut w czterech meczach. Nieco częściej występował w lidze młodzieżowej, gdzie pojawił się na boisku 10 razy, dwukrotnie pokonując bramkarzy rywali i zaliczając tyle samo asyst. Duży wpływ na formę piłkarza miała kontuzja, która wyeliminowała go z gry na kilkanaście tygodni.

W związku ze słabymi występami coraz częściej mówiło się, że Buksa ma zmienić otoczenie. Najpierw media informowały, że zawodnik może przenieść się do Stade de Reims. Francuzi nie zdecydowali się jednak na ściągnięcie piłkarza i do walki o niego włączył się czołowy belgijski klub Royale Union Saint-Gilloise.

Transfer do tego zespołu ostatecznie nie doszedł do skutku, ale napastnik i tak przeniósł się do Belgii. Piłkarz został wypożyczony do Oud-Heverlee Leuven. Klub ma także opcję wykupu 19-latka. Nowa drużyna Buksy gra obecnie w najwyższej lidze belgijskiej i po czterech kolejkach zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli z dorobkiem sześciu punktów. Co ciekawe, w przeszłości w tym zespole występował także Bartosz Kapustka.

