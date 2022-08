Młody piłkarz Legii może trafić do Romy. Legia zarobiłaby prawie milion euro

Legia Warszawa jest jednym z najbardziej aktywnych klubów Ekstraklasy na rynku transferowym. Do tej pory do klubu prowadzonego przez Kostę Runjaicia dołączył m.in. Carlitos, Paweł Wszołek, Makana Baku czy Rafał Augustyniak. Legia zarobiła wyłącznie na Mateuszu Wietesce, który odszedł za 1,3 miliona euro do Clermont Foot. Niewykluczone, że warszawianie mogą zarobić całkiem spore pieniądze na jednym ze swoich utalentowanych piłkarzy.

Utalentowany napastnik Legii zagra w Romie? Może kosztować nawet 800 tysięcy euro

Jako pierwszy o potencjalnym transferze Jordana Majchrzaka do AS Romy, konkretniej w piątek 12 sierpnia, informował Piotr Koźmiński z WP SportowychFaktów. Wtedy Włosi już mieli złożyć ofertę pozyskania tego piłkarza. Teraz portal legia.net informuje, że Majchrzak miałby zostać wypożyczony do Romy z opcją wykupu po zakończeniu sezonu. O jakich kwotach mowa? Roma miałaby zapłacić 50-100 tysięcy euro za wypożyczenie, a w przypadku aktywowania opcji wykupu - 600-700 tysięcy euro. To oznacza, że transfer mógłby zamknąć się w kwocie nawet 800 tysięcy euro.

Na ten moment jednak nie wiadomo, czy na pewno transfer Jordana Majchrzaka dojdzie do skutku. Kontrakt napastnika z Legią Warszawa jest ważny do końca 2023 roku i klub chciałby najpierw przedłużyć umowę, zanim zgodzi się go wypożyczyć. Poza tym Marek Śledź, czyli dyrektor akademii Legii Warszawa, musi odbyć rozmowę z rodzicami Jordana nt. jego przyszłości. Jordan Majchrzak zagrał w 25 meczach poprzedniego sezonu Centralnej Ligi Juniorów U-18 i zdobył dziesięć bramek.

Obecnie jedynym polskim piłkarzem w Romie jest Nicola Zalewski, który od lutego tego roku regularnie występuje w pierwszym zespole. Piłkarzem Primavery Romy w sezonie 2019/2020 był Wiktor Pleśnierowicz (obecnie Warta Poznań), który zagrał łącznie dziewięć spotkań. Primavera Romy wygrała fazę zasadniczą w poprzednim sezonie, ale w finale play-offów uległa Interowi Mediolan (1:2). Rzymianie odpadli też w półfinale Pucharu Włoch, przegrywając aż 2:5 z Fiorentiną.