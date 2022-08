Nie ma miejsca dla Żurkowskiego. "Trener oczekiwał czegoś więcej"

Wszystko wskazywało na to, że dwuletnie wypożyczenie Szymona Żurkowskiego z ACF Fiorentiny do Empoli FC zamieni się w transfer definitywny. Oba kluby zaczęły już nawet negocjacje w tej sprawie, ale kwota transferu była zbyt wysoka. Jak donoszą tamtejsze media, być może Polak zostanie włączony w ofertę wymiany za Nedima Bajramiego, którego wyceniono na 10 mln euro. Sprawa nie została jednak domknięta.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

Szymon Żurkowski zmieni klub? Napięta sytuacja. Trener bez pomysłu

W związku z tym Żurkowski został we Florencji. Zagrał nawet w meczu pierwszej kolejki Serie A. ACF Fiorentina grała z US Cremonese, a polski pomocnik zdobył w tym meczu asystę. Zdaniem Pietro Lazzeriniego, z portalu firenzeviola.it, nie ma w tym żadnego przypadku.

Strzelił gola, a potem... znokautował kolegę. Kuriozum w Serie A [WIDEO]

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

- Polak zawsze dobrze sobie radził w lecie. Udanie spisywał się również podczas niedawnych przygotowań. Jedynym chwilowym problemem była tylko kontuzja, która zatrzymała go przez kilka dni. Ostatecznie jednak widzieliśmy, że z Cremonese zaliczył dobre wejście. Poszło mu nieźle, mimo że kończył mecz z drobnym urazem. Może jednak szkoleniowiec oczekiwał od niego czegoś więcej - powiedział dziennikarz w rozmowie z WP SportoweFakty.

Dlatego nie wiadomo, czy Żurkowski ma jakąś przyszłość we Fiorentinie. Bo nie wiemy, czy trener ma konkretny pomysł na środkowego pomocnika. - Osobiście uważam, że miałby cechy do gry w tej drużynie, ale wybór należy do trenera Vincenzo Italiano. A on nie bardzo go ceni - powiedział wprost Lazzerini.

Kiedy możemy spodziewać się konkretnych kroków ws. transferu Polaka? Dziennikarz powiedział, że do przełomu może dojść po dwumeczu Fiorentiny z Twente Enschede w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Zespół Vincenzo Italiano awansował do IV rundy rozgrywek, a to ostatni przystanek przed fazą grupową rozgrywek. Pierwszy mecz między tymi drużynami odbędzie się w czwartek, 18 sierpnia. Rewanż tydzień później.

Ewa Swoboda powalczy o medal ME. Gdzie i kiedy oglądać bieg Polki? [TRANSMISJA TV]