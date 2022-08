Nicola Zalewski wśród najlepszych. Polak ma szansę na nagrodę "Golden Boy"

Nagroda "Golden Boy" jest co roku przyznawana najlepszemu piłkarzowi młodego pokolenia. Walczą o nią zawodnicy, którzy nie ukończyli jeszcze 21 roku życia. W przeszłości tytuł zdobywali między innymi Neymar, Leo Messi czy też Kylian Mbappe. W tym roku wśród wąskiego grona nominowanych znalazł się Nicola Zalewski.

REKLAMA

Zobacz wideo Koka, Dżem i kontrakt z Realem na 75 mln euro. Lewandowski jak "szedł, to biegł, bo nienawidzi chodzić"

"Tuttosport" ogłosił 60 nominacji do nagrody "Golden Boy". Nicola Zalewski w gronie kandydatów

Obecnie odbywają się eliminacje do finału plebiscytu na najlepszego młodzieżowca świata. Kilka tygodni temu dziennik "Tuttosport" ogłosił listę stu kandydatów do nagrody "Golden Boy", na której znalazło się trzech reprezentantów Polski: Nicola Zalewski, Jakub Kamiński oraz Kacper Kozłowski. W poniedziałek Włosi opublikowali zawężoną listę 60 nominowanych piłkarzy do tego tytułu. Z Polaków ostał się na niej tylko Nicola Zalewski.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Memphis Depay coraz bliżej Juventusu. "Do ustalenia zostały ostatnie szczegóły"

Piłkarz AS Romy znalazł się w doborowym towarzystwie. Na liście nie brakuje wielkich nazwisk. Wśród faworytów do wygrania nagrody wymienić można między innymi Eduardo Camavingę, Juda Bellinghama czy też Pedriego. Ten ostatni tytuł "Złotego Chłopca" wywalczył w ubiegłym roku.

Zieliński trafił w pierwszym meczu sezonu. Ten gol okazał się kluczowy [WIDEO]

Obecnie głosować mogą fani w specjalnej ankiecie opublikowanej przez włoski portal. Za miesiąc poznamy czołową 40 plebiscytu, a 15 października dowiemy się, kto weźmie udział w ostatecznym głosowaniu. Najlepszego młodzieżowca poznamy przed startem mistrzostw świata w Katarze. Uroczysta gala, podczas której przyznana zostanie nagroda, odbędzie się jesienią w Turynie.