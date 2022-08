Szymon Żurkowski może mieć nadzieję. Nieoczekiwany obrót sprawy w transferowych losach Polaka

Szymon Żurkowski ma za sobą bardzo udany sezon. W drugim roku wypożyczenia do Empoli polski pomocnik rozegrał 37 meczów w Serie A i Pucharze Włoch, w których strzelił sześć goli i zanotował trzy asysty. Po dobrych rozgrywkach sporo wskazywało na to, że latem nie wróci do Fiorentiny, w której mógłby nie mieć zbyt wielu okazji do gry.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego piłkarze tak dużo zarabiają?

Xavi skreślił Sergino Desta. Media już widzą: Piłkarz ma odejść

Żurkowski jednak w Empoli?

Dotychczas najwięcej mówiło się o pozostaniu Żurkowskiego w Empoli, w którym w ciągu dwóch lat zagrał w 62 spotkaniach. Sam zawodnik również był otwarty na taki ruch, ale w pewnym momencie negocjacje zostały zerwane, ponieważ Fiorentina wymagała zbyt wysokiej kwoty za pomocnika.

Znany włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio nie wykluczył jednak, że taki transfer ostatecznie dojdzie do skutku. Według jego informacji, klub z Florencji chciałby sprowadzić Nedima Bajramiego, występującego w Empoli od 2019 roku. Wyceniany na 10 milionów euro Albańczyk miałby być częścią transakcji wymiany - w drugą stronę miałby powędrować właśnie Żurkowski. Dziennikarz potwierdził tym samym doniesienia włoskich mediów, które od kilku dni spekulowały, że taki ruch może dojść do skutku.

Lo Celso nie trafi do Fiorentiny

Zainteresowanie utalentowanym albańskim pomocnikiem ze strony Fiorentiny pojawiło się po tym, jak fiaskiem zakończyły się rozmowy z Tottenhamem na temat ewentualnego transferu Giovaniego Lo Celso. Argentyńczyk niebawem może wrócić do Villarrealu, do którego był wypożyczony w drugiej połowie ostatniego sezonu, przez co zainteresowanie klubu z Florencji przestało być aktualne.

Musiała wkupić się do drużyny. Wyszła na środek. I skradła serca. "Kocham"

Nedim Bajrami, podobnie z resztą jak Szymon Żurkowski, był jedną z kluczowych postaci Empoli w ubiegłym sezonie. Urodzony w Szwajcarii 7-krotny reprezentant Albanii rozegrał 38 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił dziewięć goli i zanotował siedem asyst.