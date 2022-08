Jakub Kiwior odpowiedział na propozycję przejścia do West Hamu

West Ham United nieco zaskakująco złożył dziś ofertę za Jakuba Kiwiora, która opiewała o 12 milionów euro. Reprezentant Polski po bardzo udanym sezonie skupił na sobie uwagę większych klubów, a pierwszy krok zdecydowali się wykonać Anglicy.

Jak twierdzi jednak dobrze zorientowany w transferowych realiach dziennikach Santi Aouna, reprezentant Polski rozważył już propozycję drużyny z Premier League i podjął decyzję o pozostanie w Spezii. Ma ona wynikać ze zbliżających się mistrzostw świata: - Obrońca będzie chciał pozostać w swoim klubie jeszcze przez jeden sezon, gdzie będzie miał gwarancję gry - napisał Aouna.

Przeprowadzka do nowej ligi i potencjalny brak szybkiej aklimatyzacji mógłby zdecydowanie negatywnie wpłynąć na jego szanse powołania na Munidal. Kiwior zakłada jednak, że mógłby zmienić klub za rok, a chętnych na jego zakontraktowanie nie brakuje.

Santi Aouna donosi, że sytuację Polaka obserwują także obecni mistrzowie Włoch AC Milan, Napoli oraz Bayer Leverkusen. - Te kluby pójdą za nim w przyszłym sezonie - dodał dziennikarz.

Decyzja 22-latka jest jak najbardziej zrozumiała. Reprezentant Polski złapał wiatr w żagle w połowie poprzedniego sezonu i wówczas udowodnił swoją wartość. Szybki transfer do mocniejszego klubu mógłby przynieść odwrotny skutek, a co więcej działacze Spezii mają mieć nadzieję, że po ewentualnym udanym Mundialu i jego dobrej dyspozycji w lidze, mogliby go sprzedać za jeszcze większą kwotę. Kiwior w poprzednim sezonie rozegrał 22 spotkania w Serie A.