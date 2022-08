PSG sprowadza gwiazdę. Pięcioletni kontrakt

Kilka tygodni temu przyszłość Piotra Zielińskiego w Napoli nie była pewna. Włoskie media nie miały zaufania do reprezentanta Polski, a zainteresowanie jego pozyskaniem miały wyrazić między innymi Lazio czy West Ham United. Pomocnik zadeklarował chęć pozostania w Neapolu i wydaje się, że tak też się stanie. Spory wpływ może mieć na to transfer Fabiana Ruiza do PSG.

Fabian Ruiz trafi do PSG. Piotr Zieliński zostanie w Napoli?

Informację o przejściu Fabiana Ruiza do PSG potwierdził w piątek rano Fabrizio Romano. "Fabian Ruíz potwierdził Paris Saint-Germain zamiar podpisania pięcioletniego kontraktu. W pełni uzgodnione warunki osobiste, a rozmowy z Napoli przebiegają pomyślnie" - poinformował dziennikarz i dodał, że Włosi są również blisko pozyskania Keylora Navasa. "Trwają również odnośnie dyskusje dotyczące Keylora Navasa do Napoli, jest on faworytem w stosunku do Kepy".

Co oznacza transfer Ruiza do stolicy Francji dla Piotra Zielińskiego? Wydaje się, że jest to dobra wiadomość dla reprezentanta Polski. Napoli nie będzie raczej chciało się bardziej osłabić w środku pola, a więc Polak raczej zostanie w zespole. Ponadto powinien odgrywać ważną rolę na boisku i łapać sporo minut, co jest ważne w kontekście zbliżających się mistrzostw świata w Katarze i walki o miejsce w kadrze Czesława Michniewicza.

Napoli wzmacnia defensywę. Kilka ważnych transferów Neapolitańczyków

Oprócz ruchów z klubu Napoli pozyskało też kilku wartościowych piłkarzy. W Neapolu pojawiło się sporo nowych graczy defensywnych. Nowymi piłkarzami klubu zostali między innymi Sebastiano Luperto z Empoli oraz Min-jae Kim z Fenerbahce. W kolejnym sezonie kolegami Piotra Zielińskiego będą też Salvadore Sirigu, Andre Zanbo Anguissa, Mathias Olivera, Khvicha Kvaratskhelia oraz Leo Ostigard. Najprawdopodobniej niebawem kontrakt z Napoli podpisze też wspominany Keylor Navas.

