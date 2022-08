Szymon Żurkowski częścią transferowej wymiany? Fiorentina wyceniła Polaka

Szymon Żurkowski ma za sobą bardzo udany sezon w Empoli. Pomocnik rozegrał 37 spotkań, a jego wysoka forma przełożyła się także na debiut w seniorskiej reprezentacji Polski. Nie dziwi fakt, że Empoli chce zatrzymać 24-latka w swoim zespole. Władze klubu pracują z Fiorentiną nad wymianą piłkarzy.

Szymon Żurkowski zostanie w Empoli? Możliwa wymiana z AFC Fiorentiną

Włoskie media donoszą, że Szymon Żurkowski może stać się częścią wymiany zawodników na linii Fiorentina - Empoli. Polak miałby zostać na stałe piłkarzem Empoli, a do Florencji przeprowadziłby się Nedim Bajrami. 23-letni pomocnik w zeszłym sezonie rozegrał 38 spotkań i zdobył 9 bramek w barwach Empoli, a władze Fiorentiny chętnie widziałyby go w swoim zespole. Z kolei Empoli chciałoby zatrzymać Żurkowskiego. Obie strony widzą w takiej wymianie korzyści.

Wiele wskazuje na to, że taki ruch byłby dobry również dla Polaka. Pomocnik trafiłby do miejsca, które już zna i w którym cieszy się sporym zaufaniem. Ponadto 24-latek ma w perspektywie wyjazd na mistrzostwa świata w Katarze, a do tego potrzebna będzie regularna gra. Nie wiadomo, czy w Fiorentinie mógłby liczyć na wystarczającą liczbę minut. Przeprowadzka do Empoli zwiększyłaby jego szanse na wyjazd do Kataru.

Nie tylko Empoli. Żurkowski na celowniku kilku włoskich klubów

Dobry sezon w wykonaniu Szymona Żurkowskiego sprawił, że zawodnikiem interesuje się kilka klubów. Kilka dni temu informowaliśmy o tym, że były piłkarz Górnika Zabrze znalazł się na liście zainteresowań Spezii Calcio. Oprócz tego, według "Corriere dello Sport" pomocnikiem interesuje się też Bologna. Przyszły pracodawca musi liczyć się ze sporymi kosztami. Obecnie Fiorentina wycenia Polaka na około 4,5-5 milionów euro.

