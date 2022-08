Oficjalnie. Nowy klub potwierdził transfer Bartłomieja Dragowskiego

Od dłuższego czasu mówiło się, że Bartłomiej Drągowski zmieni klub podczas letniego okienka transferowego. Początkowo najbardziej realna wydawały się przenosiny bramkarza do Premier League, a później mówiono także o hiszpańskiej LaLiga. Ostatecznie jednak pozostanie w Serie A.

Bartłomiej Drągowski oficjalnie w Spezii. Bramkarz zagra z dwoma innymi Polakami

Spezia Calcio ogłosiła pozyskanie Bartłomieja Drągowskiego z Fiorentiny w mediach społecznościowych. Koszt transferu wyniósł dwa miliony euro, a Polak złożył podpis kontraktem ważnym do 2025 roku. Wiele wskazuje na to, że będzie pierwszym wyborem dla trenera Luki Gottiego, bowiem w poniedziałek do Lazio Rzym odszedł Ivan Provedel.

Drągowski jest trzecim Polakiem w Spezii Calcio. Od sierpnia ubiegłego roku barwy tego klubu reprezentuje Jakub Kiwior, natomiast latem na stałe sprowadzono Arkadiusza Recę, który w ostatnim sezonie grał na wypożyczeniu z Atalanty. Spezia występuje na poziomie Serie A od trzech sezonów. W pierwszym roku gry zespół z północnej części Włoch zajął 15. miejsce, natomiast w poprzednich rozgrywkach uplasował się na 16. pozycji.

Drągowski walczy o wyjazd na mundial

Bartłomiej Drągowski trafił do Włoch w 2016 roku z Jagiellonii Białystok. Po 2,5 roku we Fiorentinie wypożyczono go na pół roku do Empoli. W ostatnim sezonie miał sporo pecha - najpierw na początku rozgrywek obejrzał czerwoną kartkę, a kilka tygodni później doznał kontuzji uda, przez którą stracił miejsce w bramce zespołu.

Transfer do Spezii Calcio jest dla Drągowskiego szansą na regularną grę, która zwiększyłaby jego szanse na wyjazd z reprezentacją Polski na mistrzostwa świata w Katarze. O miejsce w kadrze będzie najpewniej walczył z Łukaszem Skorupskim i Kamilem Grabarą, gdyż Wojciech Szczęsny i Łukasz Skorupski wydają się być "pewniakami" u Czesława Michniewicza.