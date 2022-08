Kolejny zwrot akcji ws. Drągowskiego. Wszystko jasne

Kontrakt Bartłomieja Drągowskiego z Fiorentiną był ważny do końca czerwca przyszłego roku. Polski bramkarz zagrał tylko dziewięć meczów w poprzednim sezonie i przegrywał rywalizację z Pietro Terraciano. Drągowskim w trakcie letniego okna transferowego interesowały się kluby z Anglii (Southampton, Bournemouth) oraz Hiszpanii (Espanyol). W pierwszym przypadku problemem okazały się kwestie formalne związane z pozwoleniem na pracę, natomiast w drugim wymagania finansowe Fiorentiny były zbyt wysokie. Teraz już wszystko jasne. Bartłomiej Drągowski zostanie w Serie A.

REKLAMA

Zobacz wideo Koka, Dżem i kontrakt z Realem na 75 mln euro. Lewandowski jak "szedł, to biegł, bo nienawidzi chodzić"

Zwrot akcji ws. Bartłomieja Drągowskiego. Fiorentina wypłaci mu pieniądze. Może dołączyć do Spezii

Włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio informował w nocy z wtorku 9 na środę 10 sierpnia, że transfer Bartłomieja Drągowskiego jest zagrożony, ponieważ Fiorentina prosiła piłkarza, by zrzekł się swojego wynagrodzenia za lipiec i sierpień. Polski bramkarz nie był zadowolony z takiej propozycji i miał wrócić do Toskanii. Ostatecznie ta kwestia została wyjaśniona pomiędzy obiema stronami, choć nie brakowało nerwów. Spezia też była w każdej chwili gotowa do powrotu do rozmów z Napoli ws. Alexa Mereta.

Ostatecznie Bartłomiej Drągowski zostanie piłkarzem Spezii Calcio i podpisze kontrakt ważny do końca czerwca 2025 roku. Fiorentina otrzyma za polskiego bramkarza dwa miliony euro plus 1,75 mln euro bonusów i będzie miała zapewnione 50 procent od kwoty kolejnego transferu. Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl informował, że w umowie znajdzie się klauzula wykupu, która w razie dobrej oferty pozwoli mu odejść do lepszego klubu. Włoskie media informują, że kwota w klauzuli wynosi osiem-dziewięć milionów euro.

Bartłomiej Drągowski będzie zatem trzecim polskim piłkarzem w Spezii Calcio, po Jakubie Kiwiorze i Arkadiuszu Recy. Piotr Dumanowski, dziennikarz Eleven Sports poinformował na Twitterze, że klub z Ligurii może sprowadzić jeszcze jednego polskiego piłkarza w letnim oknie transferowym, ale nie podaje konkretnego nazwiska. "Czterech Polaków w klubie z ligi TOP5, tego jeszcze nie było" - napisał Dumanowski.