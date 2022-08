Prezes Napoli w tarapatach po słowach o piłkarzach z Afryki. "Artykuł 14."

Puchar Narodów Afryki często rozgrywany jest w styczniu i lutym, w związku z tym wielu afrykańskich piłkarzy z europejskich klubów wyjeżdża na zgrupowania reprezentacji i nie są dostępni w rozgrywkach ligowych. Ucierpiało na tym między innymi SSC Napoli, które przez prawie dwa miesiące musiało sobie radzić bez Kalidou Koulibaly'ego oraz Andre Zambo Anguissy.

W kontrowersyjny sposób do tej sytuacji odniósł się właściciel Napoli Aurelio De Laurentiis. - Nie chce już słyszeć o Afrykanach! Oczywiście kocham ich i nie mam żadnych uprzedzeń, ale zatrudnię ich tylko pod jednym warunkiem. Przed zakontraktowaniem muszą podpisać dokument, w którym zobowiążą się do rezygnacji z Pucharu Narodów Afryki. Jesteśmy idiotami, którzy płacą pensje tylko po to, aby pozwalać im grać na innym kontynencie, dla innych drużyn - powiedział Włoch w rozmowie z portalem Football Italia.

Na reakcję ze środowiska piłkarskiego nie trzeba było długo czekać. Afrykańska Federacja Piłkarska (CAF) opublikowała oświadczenie, w którym domaga się ukarania De Laurentiisa za jego słowa. "Słowa De Laurentiisa podlegają pod artykuł 14. przepisów dyscyplinarnych UEFA. Dlatego CAF wzywa Uefę do wszczęcia przeciwko niemu dochodzenia dyscyplinarnego. Czy powinniśmy założyć, że prezydent Napoli będzie zawierał równie restrykcyjne umowy z piłkarzami z Azji lub Ameryki Południowej, które uniemożliwią im grę w rozgrywkach kontynentalnych" - czytamy w komunikacie CAF.

Do słów De Laurentiisa odniósł się także były piłkarz Napoli Kalidou Koulibaly. - Przede wszystkim uważam, że należy szanować każdy naród. Ja jako kapitan reprezentacji Senegalu uważam, że nie powinien tak mówić o afrykańskich krajach. Ma prawo mieć takie poglądy, ale jestem pewien, że większość neapolitańczyków nie podziela jego zdania - powiedział obrońca na konferencji prasowej Chelsea.

Puchar Narodów Afryki rozgrywany jest co dwa lata. Tegoroczną edycję wygrał Senegal, który w finale pokonał Egipt po rzutach karnych. W czerwcu przyszłego roku miał odbyć się kolejny turniej, ale z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, został przełożony na styczeń 2024 roku. Gospodarzem tej edycji będzie Wybrzeże Kości Słoniowej.

