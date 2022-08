Przełom ws. Piotra Zielińskiego. Przez transfer PSG wyjaśniła się jego przyszłość

To wyjątkowo gorące lato w Napoli. Z drużyną pożegnali się m.in: kapitan Lorenzo Insigne, lider defensywy Kalidou Koulibaly, podstawowy bramkarz David Ospina, oraz najlepszy strzelec w historii klubu - Dries Mertens. Wszystko wskazuje, że odejdzie też kluczowy pomocnik - Fabian Ruiz.

"PSG zamyka transfer Fabiana Ruiza. Rozmowy są bardzo zaawansowane i transakcja zostanie wkrótce sfinalizowana. Luis Campos [dyrektor sportowy] jest wielkim fanem Fabiana" - informował w niedzielę Fabrizio Romano, włoski dziennikarz. I dodał, że Napoli będzie także rozmawiało z PSG ws. ewentualnego transferu Keylora Navasa, który miałby w Neapolu zastąpić w bramce Ospinę.

Ruiz to wychowanek Realu Betis, który w 2018 roku sprzedał go do Napoli za 30 milionów euro. Ruiz od razu stał się piłkarzem pierwszego składu. W minionym sezonie 26-latek zdobył siedem bramek i zanotował cztery asysty. Większość z tych trafień było wyjątkowej urody, bo Ruiz dysponuje kapitalnym strzałem z lewej nogi.

Piotr Zieliński zostaje w Napoli na kolejny rok

To znacząco może zmienić sytuację Piotra Zielińskiego w Napoli. Zagraniczne media w ostatnich tygodniach informowały, że polski pomocnik może opuścić włoski klub. Polak odrzucał jednak kolejne oferty, m.in. West Hamu, a teraz okazuje się, że Zieliński może pozostać w Napoli, właśnie m.in. z powodu transferu Fabiana Ruiza.

Piotr Zieliński w 2016 roku przeniósł się z Udinese do Napoli. Od tamtego momentu stał się ważną postacią nowego zespołu. Do tej pory w barwach neapolitańskiego klubu rozegrał 281 meczów, w których strzelił 40 goli i zaliczył 33 asysty.