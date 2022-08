"Najgorszy rzut rożny w historii". Co zrobił Dybala? [WIDEO]

Nowy sezon Serie A startuje za tydzień, a Roma wydaje się być w dobrej formie. Drużyna Jose Mourinho ograła w sparingu Tottenham 1:0, a w niedzielę rozbiła 5:0 Szachtar Donieck. Bramki zdobyli: Nicolo Zaniolo, Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini, Edoardo Bove (a Juchym Konopla strzelił samobója). Najpiękniejszej urody był gol Pellegriniego, który skutecznie wykończył piękną zespołową akcję.

Zalewski jak największa gwiazda. Powitał go cały stadion

Ale największe wrażenie na fanach zrobił debiutujący w Romie Paulo Dybala, którego oglądanie było czystą przyjemnością. Argentyńczyk wykreował mnóstwo sytuacji i momentami po prostu bawił się z rywalami.

Przytrafił mu się jednak także kiks, gdy wykonywał rzut rożny. Serwis SPORTbible zdążył już napisać o "najgorszym rzucie rożnym w historii". Trzeba jednak dodać, że piłka była ustawiona na fragmencie murawy, gdzie nie było trawy, więc Argentyńczyk ma dobre usprawiedliwienie. Co nie zmienia faktu, że komentatorzy byli mocno zdziwieni tym rożnym.

Celem Romy Liga Mistrzów

W minionym sezonie Roma zajęła dopiero szóste miejsce w lidze, ale za to triumfowała w premierowej edycji Ligi Konferencji UEFA. Teraz drużyna Jose Mourinho ma znaleźć się w TOP 4, by za rok awansować do Ligi Mistrzów.

Paulo Dybala ma być twarzą projektu Mourinho. Latem wygasła jego umowa z Juventusem, więc trafił do Romy jako wolny piłkarz. Argentyńczyk ma na koncie pięć mistrzostw Włoch, cztery puchary kraju i przegrany finał Ligi Mistrzów.

- W Turynie rozdawałem autografy i robiłem zdjęcia z kibicami, ale nie da się tego porównać z tym, co spotyka mnie w Rzymie. Tutaj co dwa metry zatrzymują mnie kibice. Niesamowity entuzjazm - mówi Argentyńczyk.

