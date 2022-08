Zalewski mógł poczuć się jak król. Jak największa gwiazda. Klasa [WIDEO]

Nowy sezon Serie A rusza już za tydzień, a Roma wydaje się być w dobrej formie. Zespół Jose Mourinho ograł w sparingu Tottenham 1:0, a w niedzielę rozbił 5:0 Szachtar Donieck. Bramki zdobyli: Nicolo Zaniolo, Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini, Edoardo Bove (a Juchym Konopla strzelił samobója). Najpiękniejszej urody był gol Pellegriniego, który skutecznie wykończył piękną zespołową akcję.

Zobacz wideo Włoski dziennikarz zachwyca się Zalewskim. "Kiedyś może być ważnym graczem Romy"

Juventus: Szczęsny nie zagra przez trzy tygodnie

Ale największe wrażenie na kibicach zrobił z pewnością debiutujący w Romie Paulo Dybala, którego oglądanie było czystą przyjemnością. W sparingu nie zagrał Nicola Zalewski, który ma lekki uraz kostki. Mecz z Szachtarem był nie tylko próbą generalną przed 1. kolejką Serie A, ale także okazją, aby rzymscy kibice mogli na własne oczy zobaczyć nowych piłkarzy.

Latem Roma straciła Henricha Mychitariana czy Sergio Oliveirę, ale za to może pochwalić się kilkoma znaczącymi wzmocnieniami. Prawą obronę ma zabezpieczać pozyskany z Lille reprezentant Turcji Zeki Celik. Od teraz Mourinho będzie mógł skorzystać w pomocy ze swojego ulubieńca - Nemanji Maticia, który opuścił Manchester. Siłę ofensywną wzmocnił Dybala, którego powitanie było jednym z najpiękniejszych w historii futbolu. W Rzymie pojawił się także reprezentant Holandii - Georginio Wijnaldum.

Holender otrzymał gorące powitanie na Stadio Olimpico.

Zalewski też nie ma co narzekać, bo gdy pojawił się na murawie, by przywitać się z kibicami, to na stadionie zrobiło się gorąco. Być może Polak będzie gotowy do gry już za tydzień, gdy Roma podejmie Salernitanę, a więc kandydata do spadku.

Celem Romy Liga Mistrzów

W minionym sezonie Roma zajęła dopiero szóste miejsce w lidze, ale za to triumfowała w premierowej edycji Ligi Konferencji UEFA. Teraz drużyna Jose Mourinho ma znaleźć się w TOP 4, by za rok awansować do Ligi Mistrzów.

