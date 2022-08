Juventus zdemolowany. Włoskie media oceniły Szczęsnego. "Chociaż on"

Juventus w towarzyskim starciu z Atletico zdecydowanie nie mógł złapać wiatru w żagle. Hiszpanie dominowali na boisku, a hat-trickiem popisał się Alvaro Morata. Wynik meczu mógł być jeszcze bardziej okazały, jednak w pierwszej połowie z dobrej strony pokazał się Wojciech Szczęsny.

Wojciech Szczęsny show. Reprezentant Polski obronił rzut karny

Polski bramkarz wpuścił co prawda dwie bramki strzelone przez Moratę, lecz nie wynikały one z jego błędów. Szczęsny zaliczył natomiast dwie kluczowe interwencje. Pierwszą po bardzo mocnym strzale z dystansu Koke, gdy udało mu się odbić piłkę, a drugą po pewnie obronionym rzucie karnym. Reprezentanta Polski nie dał rady pokonać Joao Felix. W drugiej połowie bronił Mattia Perin.

Nie powinno zatem dziwić, że Szczęsny został doceniony przez włoskie media. Najbardziej poczytny dziennik na Półwyspie Apenińskim "La Gazzetta dello Sport" przyznała mu notę "7" i była to najwyższa ocena w zespole. Podobnie jego mecz widziały mniejsze redakcje skupione wokół Juventusu. "Bardzo dobra obrona strzału Koke i rzutu karnego. Chociaż on zagrał dobrze" - napisali dziennikarze ilbianconero.com. "Bez wątpienia to był najlepszy zawodnik Juventusu na boisku" - relacjonowało tuttojuve24.it.

"Atletico dominowało i tylko znakomity Szczęsny w pierwszej połowie zatrzymywał groźne uderzenia" - opisało postawę polskiego bramkarza włoskie "Rai". "Dla Juventusu był to trudny mecz, w którym niewątpliwie najlepszy był Szczęsny. Udało mu się zatrzymać strzał Koke i obronić rzut karny Feliksa. Ratował wynik opatrznościowymi interwencjami" - napisali w charakterystyczny dla włoskich mediów sposób dziennikarze Eurosportu.

Szczęsny dobrym występem z Atletico potwierdził, że znajduje się w optymalnej dyspozycji przed startem rozgrywek Serie A. Pierwszy mecz Juventus zagra w poniedziałek 15 sierpnia o godzinie 20:45 z Sassuolo.

W poprzednich trzech sparingach ekipa z Piemontu przegrała natomiast z Realem Madryt 0:1, zremisowała z FC Barceloną 2:2 oraz pokonała Chivas de Guadalajara 2:0.

