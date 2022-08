Kolejna gwiazda opuszcza Napoli. Idzie do PSG. Zieliński traci konkurenta do gry

To wyjątkowo gorące lato w Napoli. Z drużyną pożegnali się m.in: kapitan Lorenzo Insigne, lider defensywy Kalidou Koulibaly, podstawowy bramkarz David Ospina, oraz najlepszy strzelec w historii klubu - Dries Mertens. Wszystko wskazuje, że odejdzie też kluczowy pomocnik - Fabian Ruiz.

"PSG zamyka transfer Fabiana Ruiza. Rozmowy są bardzo zaawansowane i transakcja zostanie wkrótce sfinalizowana. Luis Campos [dyrektor sportowy] jest wielkim fanem Fabiana" - poinformował Fabrizio Romano, włoski dziennikarz. I dodał, że Napoli będzie także rozmawiało z PSG ws. ewentualnego transferu Keylora Navasa, który miałby w Neapolu zastąpić w bramce Ospinę.

To zaskakująca informacja, bo wcześniej plotkowano, że jeśli Fabian Ruiz odejdzie z Napoli, to do Manchesteru United, lub do któregoś giganta z La Ligi. O PSG nic się nie pisało, a jednak to właśnie mistrzowie Francji mają kupić Hiszpana. I to za stosunkowo małe pieniądze. "Transfermarkt" wycenia Ruiza na 55 milionów euro, ale jego umowa wygasa za rok, więc Napoli ma zaakceptować nawet ofertę w wysokości 25 milionów euro.

Ruiz to wychowanek Realu Betis, który w 2018 roku sprzedał go do Napoli za 30 milionów euro. Ruiz od razu stał się piłkarzem pierwszego składu. W minionym sezonie 26-latek zdobył siedem bramek i zanotował cztery asysty. Większość z tych trafień było wyjątkowej urody, bo Ruiz dysponuje kapitalnym strzałem z lewej nogi.

To dobra wiadomość dla Piotra Zielińskiego

Zieliński już od kilku lat jest bardzo ważnym zawodnikiem Napoli, ale akurat w poprzednim sezonie zawiódł. Trener Luciano Spalletti większym zaufaniem obdarzył Stanislava Lobotkę, André-Franka Zambo Anguissę oraz właśnie Ruiza. Odejście Hiszpana sprawia, że Polakowi ubywa konkurent do gry.

W nowym sezonie Luciano Spalletti prawdopodobnie będzie korzystał z formacji 1-4-2-3-1. Zieliński może rywalizować z Lobotką i Anguissą do gry w środku pola. Być może Polak będzie też dostawał szanse w roli "10". Wiele jednak wskazuje, że odejście Ruiza, oznacza transfer Giacomo Raspadoriego z Sassuolo. Reprezentant Włoch może grać jako napastnik oraz jako "10".

Ambitne transfery PSG

Ruiz będzie kolejnym środkowym pomocnikiem, który tego lata zasilił PSG. Mistrzowie Francji kupili także Renato Sanchesa z Lille za 15 milionów euro oraz Vitinhę, ściągniętego za ponad 40 mln z Porto. PSG zasilili też prawy obrońca Nordi Mukiele, kupiony za 12 mln z RB Lipsk.