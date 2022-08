Zwrot akcji ws. Drągowskiego. Warunki transferu ustalone

Praktycznie od końcówki poprzedniego sezonu mówiło się, że Bartłomiej Drągowski może odejść z Fiorentiny. W poprzednich rozgrywkach polski bramkarz stracił miejsce w bramce drużyny z Florencji, dlatego transfer docelowo miałby być jedyną szansą na regularną grę i zwiększenie szans na wyjazd na mundial.

REKLAMA

Zobacz wideo Tymoteusz Puchacz wyjaśnia hejterów. "Jest coraz gorzej"

Barcelona negocjuje transfer Martina Braithwaite'a

Drągowski odejdzie z Fiorentiny

Od początku spekulacji Drągowski łączony był z kilkoma klubami, a do pewnego momentu najbliżej było mu do transferu do Premier League. Chciały go u siebie Southampton i Bournemouth, jednak do transakcji nie doszło. Wszystko za sprawą brytyjskich przepisów, a dokładniej braku uzyskanego pozwolenia na pracę.

Przez pewien czas mówiło się także o zainteresowaniu ze strony Espanyolu Barcelona. Hiszpański klub planował sprowadzić Polaka w miejsce doświadczonego Diego Lopeza, który odszedł do Rayo Vallecano. Złożona oferta była jednak zdecydowanie zbyt niska w porównaniu z oczekiwaniami Fiorentiny.

Drągowski jednak w Spezii?

W ostatnich dniach włoskie media podawały, że upadł również temat dotyczące przenosin Drągowskiego do Spezii. Co więcej, klub ten miał sprowadzić Alexa Mereta z Napoli. Sporo jednak wskazuje na to, że sytuacja diametralnie się odwróci.

Uznany dziennikarz Nicolo Schira poinformował, że polski bramkarz finalnie trafi do Spezii za około trzy miliony euro. Co więcej, Fiorentina miała sobie zapewnić 50 procent kwoty od kolejnego transferu bramkarza, który z nową drużyną ma rzekomo podpisać 3-letni kontrakt.

Oficjalnie. Łukasz Skorupski przedłużył kontrakt

Bartłomiej Drągowski jest piłkarzem Fiorentiny od 2016 roku, choć wiosenną rundę sezonu 2018/19 spędził na wypożyczeniu w Empoli. Przed wyjazdem z Polski reprezentował barwy Jagiellonii Białystok.