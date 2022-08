Zapadła decyzja ws. Skorupskiego. Klub poinformował oficjalnie

Bramkarz polskiej kadry znakomicie czuje się we Włoszech, gdzie gra od dziewięciu lat. Od tego czasu Skorupski zdążył wypracować sobie uznaną markę, a to za sprawą rozegrania 211 meczów w Serie A, a także regularnych, dobrych występów w bramce zespołu z Bolonii.

REKLAMA

Zobacz wideo Tymoteusz Puchacz wyjaśnia hejterów. "Jest coraz gorzej"

Piłkarz Malmo FF nie był na własnym ślubie, bo zmieniał klub. "Brat mnie zastąpił"

Łukasz Skorupski na dłużej w Bolonii

Od kilku lat Łukasz Skorupski regularnie występuje na boiskach Serie A. W ostatnim sezonie był numerem jeden w bramce ekipy z Bolonii, a jego dobra gra sprawiła, że klub postanowił nagrodzić go nową umową, która sprawi, że pozostanie w drużynie przez trzy kolejne lata.

"Bologna FC 1909 informuje, że porozumiała się z bramkarzem Łukaszem Skorupskim na kontrakt do 30 czerwca 2025 z opcją przedłużenia do 30 czerwca 2026 roku" - oświadczono na stronie klubu.

Dziewięć lat Skorupskiego we Włoszech

Łukasz Skorupski wyjechał do Włoch w 2013 roku, zasilając wówczas AS Romę. Po dwóch latach został wypożyczony do Empoli na dwa sezony, po których na rok wrócił do klubu ze stolicy kraju. W 2018 roku za dziewięć milionów euro przeniósł się do Bolonii, w której występuje do dziś.

Na razie nie ma szans na rejestrację Lewandowskiego. La Liga odmówiła Barcelonie

Skorupski jest wychowankiem Górnika Zabrze, w którego barwach debiutował w Ekstraklasie i z którego przenosił się do AS Romy. Ma za sobą także siedem meczów w reprezentacji Polski. Po raz pierwszy zagrał w niej niemal 10 lat temu za selekcjonera Waldemara Fornalika. W ostatnich miesiącach ustabilizował swoją pozycję numer dwa w hierarchii Czesława Michniewicza, dzięki czemu ma bardzo duże szanse na wyjazd na tegoroczne mistrzostwa świata w Katarze.