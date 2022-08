Fani Romy są nie do podrobienia. Kolejny nowy piłkarz się o tym przekonał [WIDEO]

W minionym sezonie Roma zajęła dopiero szóste miejsce w lidze, ale za to triumfowała w premierowej edycji Ligi Konferencji UEFA. Teraz drużyna Jose Mourinho ma znaleźć się w TOP 4, by za rok awansować do Ligi Mistrzów. I właśnie dlatego władze klubu intensywnie pracują podczas letniego okienka transferowego.

Co prawda drużynę opuścili m.in. Henrich Mychitarian czy Sergio Oliveira, ale Roma może się też pochwalić kilkoma znaczącymi wzmocnieniami. Prawą obronę ma zabezpieczyć pozyskany z Lille reprezentant Turcji Zeki Celik. Od teraz Mourinho będzie mógł skorzystać w pomocy ze swojego ulubieńca - Nemanji Maticia, który opuścił Manchester. Siłę ofensywną wzmocni Paulo Dybala, którego powitanie było jednym z najpiękniejszych w historii futbolu. Na lotnisku w Rzymie pojawił się także reprezentant Holandii - Georginio Wijnaldum. I choć może nieco zazdrościć Argentyńczykowi, to wstydu nie było. Kibice Romy znowu spisali się na medal. Wygląda na to, że Wijnaldum ma już własną przyśpiewkę.

Kibice Romy już od czwartku ją śpiewali na ulicach Rzymu, a w piątek przywitali Holendra także na lotnisku.

Włosi są szaleni na punkcie piłki, ale w Rzymie można to odczuć w szczególności, o czym niedawno mówił Dybala na łamach "Tuttosport". - W Turynie rozdawałem autografy i robiłem zdjęcia z fanami, ale to nic w porównaniu z tym, co spotyka mnie w Rzymie. Tutaj co jakieś dwa metry zatrzymują mnie kibice. Niesamowity entuzjazm. Nawet większy niż w Palermo, a przecież tam bywa naprawdę gorąco - stwierdził były piłkarz Juventusu. Ale wróćmy do Wijnalduma.

Żołnierz Kloppa

Wijnaldum jest wychowankiem Feyenoordu, skąd trafił do PSV a potem do Newcastle. Latem 2016 roku kupił go Liverpool za blisko 30 milionów euro. W drużynie Juergena Kloppa był ważnym zawodnikiem i przyczynił się do triumfu w Lidze Mistrzów oraz w Premier League. Rok temu wygasła jego umowa i związał się z Paris Saint Germain, ale we Francji nie zrobił szału, choć rozegrał 38 meczów w paryskim klubie.

Teraz trafi Romy na zasadzie wypożyczenia z opcją pierwokupu. Oba kluby mają się podzielić pensją Holendra.

