Długa rozmowa Zielińskiego. Przekazał swoją decyzję działaczom Napoli

W 2016 roku Piotr Zieliński przeniósł się z Udinese do Napoli. Zawodnik w nowym zespole bardzo szybko stał się ważną postacią. Do tej pory w barwach neapolitańskiego klubu rozegrał 281 meczów, w których strzelił 40 goli i zaliczył 33 asysty.

Piotr Zieliński podjął decyzję. Nie zamierza odchodzić z Napoli

W ostatnim czasie media donosiły, że przygoda Zielińskiego z Napoli może dobiec do końca. Zdaniem dziennikarzy, transferem Polaka jest zainteresowany West Ham United, który w minionym sezonie zajął siódme miejsce w Premier League oraz dotarł do półfinału Ligi Europy. Anglicy mieli już złożyć ofertę za pomocnika, wynoszącą około 40 milionów euro. W nowym zespole Zieliński mógłby zarobić sześć milionów euro rocznie.

West Ham starał się przekonać Polaka do przenosin, ale ostatecznie Anglikom się to nie udało. Jak donosi "Il Mattino", w ostatnich dniach Zieliński odbył bardzo długą rozmowę z działaczami klubu, podczas której wyznał, że nie zamierza odchodzić z zespołu. Zdaniem dziennikarzy, żadna oferta nie wpłynie na zmianę decyzji piłkarza, który jest zdeterminowany, by pozostać w Neapolu.

Odejście Zielińskiego z pewnością nie byłoby na rękę Napoli, ponieważ zespół już dość mocno osłabił się podczas trwającego okienka transferowego. Tego lata drużynę opuścili kluczowi zawodnicy tacy jak Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne i Dries Mertens.

Napoli powoli kończy przygotowania do zbliżającego się sezonu. Włoski klub ma za sobą już pięć sparingów - z występującą we włoskiej szóstej lidze Anaunią (10:0), drugoligową Perugią (4:1), turecką Adaną (2:2), Mallorcą (1:1) oraz Gironą (3:1). Przed startem Serie A, który zaplanowany jest na 13 sierpnia, podopiecznych Spallettiego czeka jeszcze jeden mecz towarzyski przeciwko Espanyolowi. Spotkanie zaplanowane jest na sobotę o 20:30.

