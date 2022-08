Paolo Maldini zaszalał. Wielki transfer Milanu

To jedno z najciekawszych okienek transferowych we Włoszech od lat. Większość czołowych drużyn dokonało solidnych wzmocnień. Inter Mediolan zasilili m.in. Romelu Lukaku, Henrich Mychitarian czy André Onana. AS Roma straciła Ormianina, ale pozyskała za to Paulo Dybalę i Nemanję Maticia, a w drodze do Rzymu jest już Georginio Wijnaldum, pomocnik PSG i reprezentacji Holandii. Ciekawe transfery przeprowadził też Juventus (m.in. Paul Pogba, Angel Di Maria i Gielson Bremer). Wydaje się, że tylko Napoli się osłabiło względem poprzedniego sezonu (odeszli: Dries Mertens, Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne i David Ospina). A co z Milanem?

Mistrz Włoch ściągnął z Liverpoolu Divocka Origiego, któremu wygasła umowa. Środek pola wzmocnić ma Yacine Adli z Bordeaux. Ale prawdziwą bombą transferową Milanu jest pozyskanie Charlesa De Ketelaere. To 21-letni reprezentant Belgii, uznawany za wielki talent. W minionym sezonie jego Club Brugge wywalczyło mistrzostwo, a on sam zdobył 14 bramek i zanotował siedem asyst w lidze.

Największa inwestycja Maldiniego

De Ketelaere to uniwersalny gracz, który w trakcie kariery występował już na obu skrzydłach, w środku pola, ale i jako środkowy napastnik. W Milanie najprawdopodobniej będzie grał na pozycji numer "10" w systemie 1-4-2-3-1.

Mierzący 192 cm pomocnik jest wychowankiem Club Brugg. Belgowie zarobili na nim aż 32 miliony euro. To największa inwestycja duetu Paolo Maldini - Frederic Massara, którzy od kilku lat próbują przywrócić Milanowi dawny blask.

Belg związał się z mistrzami Włoch umową obowiązującą do 30 czerwca 2027 roku. De Ketelaere ma zarabiać 2,2 miliona euro rocznie (netto).

- Zazwyczaj zachowuje duży spokój, ale samo zainteresowanie ze strony Milanu wywołało we mnie wielkie emocje. Nie wiedziałem, jak zareagować. Mówią, że nie da się tego wyobrazić, dopóki się tu nie trafi. Dopóki nie zagrasz na San Siro i nie zobaczysz kibiców. To klub pełen pasji i pięknej historii. Nie mogę się już doczekać debiutu - powiedział 21-latek.