Media: Napoli szuka następcy Zielińskiego. Jakby wiedzieli, że odejdzie

Od momentu wyjazdu z Polski w 2011 roku, Piotr Zieliński całą dotychczasową karierę spędził we Włoszech. Co prawda na przestrzeni tych ponad 11 lat pojawiło się kilka możliwości transferu (m.in. mocno zabiegał o niego Juergen Klopp), ale Polak sukcesywnie odrzucał każdą możliwość zmiany otoczenia.

Po zakończeniu poprzedniego sezonu ponownie zaczęto spekulować o potencjalnym transferze Zielińskiego. Jak dotąd najbardziej konkretny był West Ham, który otwarcie przyznał, że chciałby sprowadzić reprezentanta Polski, aby zwiększyć swoje szanse w walce o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Co więcej, londyński klub złożył już nawet oficjalną ofertę transferu, jednak Napoli ją odrzuciło. Dziennikarz "CalcioMercato" Marco Giordano przekazał, że to sam Zieliński nie zgodził się na odejście, ponieważ nie zamierza ruszać się z Neapolu. Jako że Piotr Zieliński otwarcie miał odrzucić możliwość odejścia z Napoli, trudno się spodziewać, aby w kolejnych tygodniach jego decyzja miałaby ulec zmianie. Mimo to brytyjskie media twierdzą, że West Ham nie planuje się poddać i zamierza złożyć kolejną propozycję.

Zieliński odrzucił ofertę West Hamu. Ale Napoli i tak szykuje się na jego odejście

Do tego należy dorzucić informacje, które pojawiły się we włoskich mediach odnośnie tego, że Napoli szuka następcy Zielińskiego. Wygląda na to, że neapolitańczycy szykują się jednak na scenariusz, w którym Polak odejdzie z zespołu. Według portalu calcionapoli24.it Napoli usilnie szuka piłkarza, który mógłby wypełnić ewentualną lukę po Zielińskim. Celem jest Giacomo Raspadori z Sassuolo (10 goli i 6 asyst w zeszłym sezonie). Włoch był jednak też wymieniany w kontekście zastąpienia nie tyle Zielińskiego, co Driesa Mertensa. Napoli musi się śpieszyć, bo Raspadori jest na celowniku kilku klubów.

Piotr Zieliński gra we Włoszech od 2011 roku, kiedy to przeniósł się z drugiej drużyny Zagłębia Lubin do młodzieżowego zespołu Udinese. Po roku awansował do pierwszego zespołu, natomiast w 2014 roku został wypożyczony na dwa lata do Empoli. Po powrocie do macierzystego klubu Napoli wykupiło go za 16 milionów euro.

