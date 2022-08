"Romantyk futbolu" odrzucił ofertę Juventusu, bo nie chciał ranić kibiców swojego byłego klubu

Napoli przechodzi rewolucję. Latem z drużyną pożegnali się m.in: kapitan Lorenzo Insigne, lider defensywy Kalidou Koulibaly oraz najlepszy strzelec w historii klubu - Dries Mertens. Włoch trafił FC Toronto, Senegalczyk odszedł do Chelsea, a jedynie Belg wciąż nie znalazł nowego pracodawcy. Co nie znaczy, że żadnej oferty nie otrzymał. Ba, i to bardzo dobrej oferty.

35-letni Belg, który 1 lipca stał się wolnym zawodnikiem, był kuszony przez Juventus. "La Gazzetta dello Sport" twierdzi, że czwarty zespół minionego sezonu Serie A oferował Belgowi dwuletni kontrakt na mocy, którego miałby zarobić aż 10 milionów euro. Mertens miał odrzucić propozycję Juve. A przecież była ona niemal dwa razy lepsza niż oferta Napoli.

Mertens nie chciał podążyć drogą Gonzalo Higuaina, który podbił serca fanów Napoli, a potem stracił ich szacunek, gdy odszedł do Juve. A nie ma w Neapolu większego wroga niż Juventus. "Stara Dama" to symbol północnych Włoch, gdzie przemysł się rozwija, a ludziom żyje się dobrze. A Napoli to głos traktowanego po macoszemu Południa.

"Mertens to jeden z ostatnich romantyków futbolu. Jest inny niż większość. I choć zdaje sobie sprawę, że Juve może zmienić zdanie i skupić się na innych napastnikach, to on nie przyjął tej oferty. A gdyby ją przyjął, to zachowałby się po prostu jak profesjonalista. Dries czuje jednak emocjonalną więź z miastem" - pisze Stefano Agresti z "LGdS".

Kto za Mertensa?

Następcą Mertensa w Napoli może zostać Giacomo Raspadori, reprezentant Włoch i gwiazdor Sassuolo. O niego walczy też Juventus, który zarazem monitoruje sytuację m.in. Luisa Muriela, napastnika Atalanty Bergamo.

Mertens w barwach Napoli zagrał 396 razy, zdobył 148 bramek i zanotował aż 90 asyst.