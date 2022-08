Najdroższy bramkarz w historii blisko gry z Polakiem. Transfer na ostatniej prostej

Latem 2018 roku Kepa Arrizabalaga przeniósł się z Athleticu Bilbao do Chelsea za rekordowe 80 milionów euro. Tym samym Hiszpan stał się najdroższym bramkarzem w historii. Zawodnik nie radził sobie najlepiej w angielskim klubie. Często popełniał błędy i z tego powodu tracił zaufanie kolejnych szkoleniowców. Ostatecznie po przejściu Edouarda Mendy'ego do Chelsea stał się już tylko rezerwowym bramkarzem. W minionym sezonie rozegrał jedynie 15 meczów.

REKLAMA

Zobacz wideo

Kepa coraz bliżej SSC Napoli. W środę ma zostać sfinalizowane wypożyczenie

Z powodu braku regularnej gry, Kepa jest zdeterminowany, by zmienić klub. W sobotę Gianluca Di Marzio podał, że bramkarz jest bliski wypożyczenia do Napoli. Początkowo kluby nie mogły dojść do porozumienia w kwestii kwoty odstępnego oraz podziału pensji. Zdaniem dziennikarza, negocjacje ostatecznie przebiegły pomyślnie i Hiszpan ma trafić do włoskiego klubu na zasadzie rocznego wypożyczenia. Napoli ma pokrywać 75 % zarobków piłkarza.

Hanca przeżywa rodzinny dramat. Jego żona jest w zagrożonej ciąży

W środę najnowsze informacje na temat transferu Kepy przekazało "Corriere dello Sport". Jak podają włoskie media, agent zawodnika przebywa obecnie w Mediolanie, gdzie domykał oficjalnie już ogłoszony transfer do Milanu innego swojego klienta Charlesa De Ketelaere'a. Agent uda się teraz do Rzymu na decydujące spotkanie z działaczami Napoli, na którym ma zostać przypieczętowane wypożyczenie Kepy.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Jeśli transfer Kepy ostatecznie dojdzie do skutku, piłkarz w nowym klubie z pewnością będzie miał więcej szans na grę w wyjściowym składzie. 11-krotny reprezentant Hiszpanii ma zastąpić w Napoli Davida Ospinę, który przeniósł się do Al-Nassr. Ponadto media informują, że bliski odejścia jest także drugi bramkarz drużyny z Neapolu Alex Meret. Włoch ma trafić do Leicester albo Torino.

Podczas przedsezonowych przygotowań Napoli rozegrało do tej pory cztery sparingi. Podopieczni Spallettiego zmierzyli się z występującą we włoskiej szóstej lidze Anaunią (10:0), drugoligową Perugią (4:1), turecką Adaną (2:2) oraz Mallorcą (1:1). Przed startem Serie A, który zaplanowany jest na 13 sierpnia, zagrają jeszcze z Gironą i Espanyolem.

Salihamidzić dostanie "nagrodę". Nowy kontrakt od Bayernu