Jose Mourinho postawił stanowcze "nie" ws. Nicoli Zalewskiego

AS Roma ma za sobą całkiem udany sezon. Ekipa z Rzymu sięgnęła bowiem po trofeum Ligi Konferencji Europy i zajęła 7. miejsce w rozgrywkach ligowych. Okres ten był także owocny dla reprezentanta Polski - Nicoli Zalewskiego, który niejednokrotnie pokazywał się z dobrej strony.

Jose Mourinho nie chce zgodzić się na sprzedaż Zalewskiego. Dwa kluby zainteresowane utalentowanym Polakiem

Dobre występy 20-latka sprawiły, że interesować zaczęło się nim coraz więcej klubów. Jak twierdzi "Corriere dello Sport" sytuację Zalewskiego miały obserwować PSG oraz Tottenham. AS Roma nie zakłada jednak możliwości sprzedaży reprezentanta Polski. Za jego pozostaniem w klubie wstawił się sam Jose Mourinho. Portugalski trener "uwielbia go" i widzi w nim spory potencjał, a także stara się mu jak najbardziej pomóc w rozwoju. Zalewski ma być także ważnym elementem w kadrze rzymskiego klubu na przyszły sezon i wszelkie oferty za niego będą odrzucane.

Zalewski może jednak mówić też o sporym pechu. Pomocnik nabawił się bowiem urazu kostki podczas towarzyskiego starcia z wcześniej wspomnianym Tottenhamem i pauzuje w bardzo ważnym okresie okresu przygotowawczego. Na szczęście jego uraz nie jest tak poważny jak przypuszczano i powinien powrócić do gry za tydzień, a nie kilka, jak wcześniej przypuszczano.

20-latek w poprzednim sezonie łącznie wystąpił w 24 meczach, podczas których zaliczył dwie asysty, najczęściej występując na lewym wahadle. Polak znalazł się także w pierwszym składzie na finałowy mecz Ligi Konferencji Europy, w którym rzymianie pokonali Feyenoord Rotterdam 1:0. Branżowy portal Transfermarkt wycenia go obecnie na 12 milionów euro. AS Roma do rozgrywek ligowych powróci natomiast w niedzielę 14 sierpnia i w pierwszej kolejce zmierzy się z Salernitaną.