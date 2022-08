Szczęsny pograł w kosza w USA. Gdy trafił, podwójna radość

Juventus zakończył przedsezonowe tournee po Stanach Zjednoczonych i wrócił już do Turynu. Zespół prowadzony przez Massimiliano Allegriego wygrał 2:0 z Guadalajarą, zremisował 2:2 z Barceloną i przegrał 0:2 z Realem Madryt. Wojciech Szczęsny zagrał po 45 minut w dwóch pierwszych meczach, a z ostatniego sparingu wykluczyły go problemy z przywodzicielem. Juventus przepracował też solidnie okno transferowe, co czyni go jednym z faworytów do zdobycia mistrzostwa Włoch.

Wojciech Szczęsny wziął udział w akcji charytatywnej. Udało się zebrać dziewięć tysięcy dolarów

Wojciech Szczęsny i Moise Kean wzięli udział w akcji charytatywnej, której celem było zebranie funduszy na fundację DIY Girls. Jest to organizacja non-profit, która pomaga młodym dziewczynom z zaniedbanej części społeczności z Los Angeles. Dzięki pomocy tej organizacji dziewczyny mogą uczyć się w dziedzinie inżynierii i technologii. Zadaniem piłkarzy Juventusu było rzucanie piłki do kosza i za każdy trafiony rzut w puli lądowała konkretna kwota.

Zarówno polski bramkarz, jak i włoski napastnik, trafiali do kosza dosyć często, co sprawiło, że udało się zebrać dziewięć tysięcy dolarów na pomoc dziewczynom z mniejszych społeczności. Kibice Juventusu zwrócili uwagę na to, że to byłaby świetna akcja dla Paula Pogby, który jest wielkim fanem koszykówki. Francuz uszkodził łąkotkę w prawym kolanie, przez co wypadł z gry na kilka tygodni. W 2016 roku hitem internetu była koszykarska rywalizacja pomiędzy Pogbą a Massimiliano Allegrim. Wtedy lepszy okazał się trener Juventusu.

Juventus rozpocznie nowy sezon Serie A od meczu z Sassuolo, który odbędzie się w poniedziałek 15 sierpnia. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45.