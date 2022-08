Powiało optymizmem. Czarne wizje nie spełniły się w przypadku Nicoli Zalewskiego

Nicola Zalewski w ostatnim meczu towarzyskim AS Romy przeciwko Tottenhamowi doznał kontuzji, która według pierwszej diagnozy mogła go wykluczyć z gry nawet na sześć tygodni. Ostatecznie okazało się, że uraz nie był groźny i Polak wróci do gry jeszcze w tym tygodniu.

