Piotr Zieliński nie chce do West Hamu. Marzy mu się europejski gigant

Zamieszanie transferowe wokół Piotra Zielińskiego ponownie nabiera rozpędu. Reprezentant Polski kuszony ma być przez West Ham United, jednak póki co pozostaje na stanowisku, że chciałby pozostać w Napoli i zmazać plamę po nieudanym poprzednim sezonie.

Włoski dziennikarz Giovanni Scotto przeprowadził w ostatnich godzinach analizę potencjalnych ruchów transferowych Napoli i sporo uwagi skupił na Piotrze Zielińskim. Według Włocha ekipa z Kampanii jest skłonna przyjąć ofertę West Hamu opiewającą o 35 milionów euro i kolejne bonusy, jednak nadal nie znalazła ona porozumienia z samym piłkarzem. Wcześniejsze doniesienia mówiły, że pomocnik oczekuje od Anglików większego wynagrodzenia, sięgającego sześciu milionów euro (pierwsza oferta wynosiła cztery miliony euro), jednak finalnie nawet i ewentualna podwyżka nie przekonuje Zielińskiego.

Scotto dodaje bowiem, że West Ham podbił ofertę do pięciu milionów euro (z dodatkowymi bonusami), a także i tą miał odrzucić Zieliński. Co więcej, reprezentant Polski wskazał, że klub, do którego mógłby przejść. - Polak nie wydaje się do końca przekonany do West Hamu. Marzy o Bayern Monachium - powiedział.

Kwestia potencjalnych przenosin Zielińskiego do mistrzów Niemiec pojawiła się w mediach na początku czerwca, jednak później temat ucichł, a zainteresowanie Polakiem wykazało Lazio. W obliczu licznych transferów Bawarczyków trudno wierzyć, że będzie ich stać na kolejny transfer, zwłaszcza że za zawodnika Napoli trzeba byłoby zapłacić ok. 40 milionów euro.

Zieliński liczy natomiast, że odnajdzie się w nowym wariancie taktycznym trenera Napoli Luciano Spallettiego. Doświadczony szkoleniowiec chce bowiem przejść na 1-4-3-3 i reprezentant Polski miałby pełnić w tym ustawieniu rolę lewego, środkowego pomocnika. Warto również pamiętać o tym, że Zieliński spędził we Włoszech znaczną część swojej piłkarskiej kariery i niejednokrotnie wskazywał swoje przywiązanie do Napoli. Fakt ten może znacznie wpływać na potencjalnego negocjacje z innymi klubami.