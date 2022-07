Nicola Zalewski zszedł z boiska. Niepokój. Kontuzja reprezentanta Polski

AS Roma bardzo intensywnie pracuje w czasie okresu przygotowawczego. Rzymianie rozegrali już pięć spotkań towarzyskich, wygrywając trzy z nich. Ostatniego sparingu przeciwko Tottenhamowi nie będzie dobrze wspominał natomiast reprezentant Polski Nicola Zalewski.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosowski aż podrapał się po brodzie. Jednoznacznie o karierze Boruca

Najdroższy bramkarz w historii piłki nożnej ma grać w Napoli

Spory pech Nicoli Zalewskiego. Kontuzja w sparingu

20-latek musiał bowiem opuścić boisko już w 60. minucie spotkania, wspierany przez klubowych fizjoterapeutów. Zalewski upadł na murawę bez kontaktu z rywalem i jak twierdzi "La Gazzetta dello Sport" nabawił się urazu kostki, który może go wykluczyć z gry od trzech do sześciu tygodni. Dla reprezentanta Polski jest to fatalna wiadomość, ponieważ przedsezonowe przygotowania wchodzą w decydującą fazę, a już za dwa tygodnie rozpoczynają się rozgrywki Serie A.

AS Roma wygrała natomiast z angielską drużyną 1:0. Jedyną bramkę w tym starciu zdobył Roger Ibanez, a asystował mu nowy piłkarz rzymskiego klubu Paulo Dybala. Z Argentyńczykiem wiąże się w Romie spore nadzieje, co było widoczne podczas jego oficjalnej prezentacji, na której pojawiło się kilka tysięcy fanów klubu.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Włosi: Piotr Zieliński nie chce transferu. "100 procent pewności"

Drużyna Jose Mourinho ma za sobą całkiem udany sezon. AS Roma sięgnęła bowiem po puchar Ligi Konferencji Europy i zajęła 6. miejsce w Serie A. Zalewski łącznie natomiast wystąpił w 24 starciach w poprzednim sezonie, w czasie których zanotował dwie asysty. Mecz z Tottenhamem rozpoczął on na lewym wahadle i na boisku zastąpił go Leonardo Spinazzola.