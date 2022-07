Burza w Torino. "Jesteś idiotą". To piłkarze opublikowali film [WIDEO]

Sytuacja w Torino przed nadchodzącym sezonem nie wygląda najlepiej. Z klubem pożegnali się kluczowi piłkarze tacy jak Andrea Belotti, Gleison Bremer, Josip Brekalo, Rolando Mandragora czy Dennis Praet. Do tej pory działacze nie ściągnęli odpowiednich zastępców. Do zespołu z Turynu przenieśli się tylko Nemanja Radonjić z Marsylii i Brian Bayeye z trzecioligowego Catanzaro.

Piłkarze Torino zamieszani w opublikowanie nagrania kłótni pomiędzy Juriciem i Vagnatim

W związku z opieszałością klubu na rynku transferowym atmosfera w zespole jest bardzo napięta. W środę do sieci trafiło nagranie kłótni trenera Torino Ivana Juricia z dyrektorem technicznym Davide Vagnatim. Obaj mężczyźni nie przebierali w słowach. - Nie podnoś na mnie głosu, jesteś nikim. Okaż mi trochę szacunku, tak ja okazuję tobie. Rozumiesz, kretynie. Okaż szacunek osobie, która zawsze cię broniła. Kretyn - krzyczał w stronę Juricia Vagnati. Chorwacki szkoleniowiec nie pozostał mu dłużny. - Nic nie robisz, jesteś skończonym idiotą. Spie.... stąd. Jaki szacunek? Tobie mam okazać szacunek? Weź się do roboty - odpowiedział Jurić.

Jak donosi "La Stampa", filmik został nagrany przez piłkarzy pierwszego zespołu, znajdujących się w pokoju hotelowym. Początkowo został opublikowany tylko na konwersacji grupowej Torino, ale później jeden z zawodników wrzucił go do sieci. Dziennikarze nie podali o jakich graczach mowa.

Jeszcze tego samego dnia Davide Vagnati poinformował, że pogodził się z Ivanem Juriciem. - Zaszła między nami sprzeczka, która nie była miła do oglądania. Kiedy dwie osoby bardzo starają się dobrze wykonywać swoją pracę, takie rzeczy mogą się wydarzyć. Trener chce mieć nowych piłkarzy najszybciej jak to możliwe. Staramy się to zrobić, ale rynek jest trudny. Pogodziliśmy się już z Ivanem. Jesteśmy szczerymi osobami, które mówią wprost, jak wygląda sytuacja - powiedział Vagnati w rozmowie ze Sky Sports.

Do zajścia odniósł się także prezes Torino Urbano Cairo. - Już ze sobą porozmawiali. Wyjaśnili sobie wszystko i teraz będą pracować w zgodzie. Nie mam nic więcej do dodania na ten temat - powiedział Cairo w rozmowie z RadioRadio.

Wydaje się, że kłótnia Juricia z Vagnatim może przynieść więcej pożytku niż można było zakładać. Zdaniem mediów Torino jest bliskie ściągnięcia Valentina Lazaro z Interu Mediolan. Ponadto dziennikarze donoszą, że klub stara się także pozyskać Jasona Denayera, który ostatnio występował w Lyonie, oraz Giulio Maggiore ze Spezii.

