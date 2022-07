Bartłomiej Drągowski zmienia klub. Ma nabić punkty, by trafić do Anglii

Ubiegły sezon nie był dla polskiego bramkarza zbytnio udany. Już w pierwszej kolejce Serie A, w meczu z AS Romą Drągowski obejrzał czerwoną kartkę i opuścił dwa kolejne spotkania. Potem wrócił do gry, ale tylko na cztery kolejki, zanim doznał poważnej kontuzji uda. Po jej wyleczeniu nie wracał już na boisko, a jego nieobecność udanie wykorzystywał Pietro Terracciano.

Drągowski blisko Spezii

Od dłuższego czasu mówiło się, że utrata miejsca w bramce Fiorentiny, a także wygasający w przyszłym roku kontrakt sprawią, że podczas letniego okienka transferowego Bartłomiej Drągowski może zmienić klub. Jak dotąd najbardziej konkretny w kontekście ewentualnego transferu był Espanyol, ale wiele wskazuje na to, że Polak nie trafi do LaLiga.

Portal Meczyki.pl informuje, że obecnie Drągowskiemu jest najbliżej do Spezii Calcio. Klub z Serie A złożył ofertę w wysokości 2,5 miliona euro, co jest kwotą niższą od propozycji Espanyolu o 1,5 miliona euro. Porozumienie jest ponoć jednak bliskie realizacji, ponieważ władze Spezii i Fiorentiny mają bardzo dobre relacje.

Drągowski docelowo ma trafić do Premier League

Co jednak najciekawsze, Spezia ma być jedynie tymczasowym rozwiązaniem dla Polaka. Dzięki grze w tym klubie Drągowski chce nabić punkty GBE, które w przyszłym roku pozwoliłyby mu zrealizować transfer do Premier League. Wcześniej o jego sprowadzenie mocno zabiegały Southampton i Bournemouth, jednak z powodu problemów z uzyskaniem pozwolenia na pracę transakcja nie doszła do skutku.

Negocjacje pomiędzy oboma klubami są już ponoć na zaawansowanym etapie. Fiorentina dodatkowo ma sobie zapewnić procent od kolejnego transferu Drągowskiego, który najpewniej będzie związany z jednym z angielskich klubów.

Drągowski jest wychowankiem Jagiellonii Białystok. Pełnoprawnym członkiem pierwszego zespołu został w 2013 roku, natomiast trzy lata później wyjechał do Włoch, zasilając Fiorentinę. W styczniu 2019 roku polski bramkarz na pół roku został wypożyczony do Empoli.