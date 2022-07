Trener Linettego nie wytrzymał. Rzucił się z pięściami na dyrektora [WIDEO]

Jeśli śledzisz Serie A, to na pewno kojarzysz Ivana Juricia. Choć nigdy nie prowadził wielkiego klubu, to cieszy się dużym uznaniem. Renomę wyrobił sobie pracując w Hellasie Verona, który był skazywany na spadek, a chorwacki trener pozostawił klub w górnej połowie tabeli. W dodatku fanom i ekspertom imponowało to, że Jurić potrafi wydobyć z piłkarzy maksimum potencjału a styl Hellasu charakteryzował się wysokim pressingiem i ofensywnym futbolem. Rok temu Jurić jednak opuścił klub, bo nie dogadał się z władzami Hellasu ws. letnich transferów. I choć zamienił Weronę na Turyn, to stare problemy wróciły.

W lipcu 2021 roku Chorwat przejął Torino i zajął z nim 10. miejsce, choć rok wcześniej "Byki" były zaledwie 17.. Od teraz miało być tylko lepiej. No, właśnie miało... bo Jurić znowu pokłócił się o transfery. W środę internet obiegło nagranie, na którym Jurić - podczas zgrupowania w austriackiej miejscowości Waidring - zaczął się szarpać z Davide Vagnatim, dyrektorem technicznym Torino.

"Choć obaj uczestnicy przepychanki nie zdradzili przyczyn konfliktu, to najnowsze plotki sugerują, że Jurić jest bardzo zirytowany okienkiem transferowym w wykonaniu Torino i oskarża Vagnatiego o brak wzmocnień" - pisze portal calciomercato.com i publikuje fragment rozmowy, który można usłyszeć na nagraniu:

Vagnati: Tworzę waszą drużynę!

Jurić: Nic nie robisz! Imbecylu!

Vagnati: Nie podnoś na mnie głosu [powtórzone kilka razy]. Rozumiesz, kur..?

Jurić: A idź w chu...

Vagnati: Trzeba mieć szacunek, a ja mam do ciebie. Jestem dyrektorem! [Powtórzone kilka razy]

Jurić: Nie mam szacunku do ciebie, bo nie pracujesz w ogóle!

Vagnati: Musisz mieć szacunek, bo zawsze cię broniłem w oczach tego idioty!

Idiotą, najprawdopodobniej, został nazwany Urbano Cairo, właściciel Torino.

Kilka godzin później Vagnati przed kamerami Sky Sports stwierdził, że konflikt jest już zażegnany. - Po kłótni się przytuliliśmy. Jesteśmy szczerymi ludźmi, którzy nazywają rzeczy po imieniu i tyle. Ale już wszystko jest dobrze - powiedział dyrektor sportowy.

Słabe mercato Torino

Wydaje się, że pretensje Juricia są uzasadnione. 1 lipca z drużyny odszedł jej kapitan i najlepszy strzelec Andrea Belotti. Odeszli też m.in: Lyanco (do Southampton) oraz Soualiho Meïte (Benfica go wykupiła). Z kolei największą inwestycją Torino było ściągnięcie Davida Zimy. Slavia Praga sprzedała stopera za 5,9 miliona euro. Nieco tańszy był Demba Seck, napastnik Spal kosztował 3,5 mln.

Piłkarzem Torino jest Karol Linetty, który rozegrał dla "Byków" już 48 spotkań, ale na razie grał poniżej oczekiwań.