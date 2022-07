Media: Zwrot akcji ws. Bartłomieja Drągowskiego. Rozczarowujący transfer

Bartłomiej Drągowski już od kilku tygodni łączony był z opuszczeniem Fiorentiny. Przez pewien czas wydawało się, że reprezentant Polski może trafić do Espanyolu Barcelony, jednak przez przedłużające się negocjacje, hiszpański klub sięgnął po Benjamina Lecomte z AS Monaco. Drągowskim interesowały się również kluby z Premier League, ale ostatecznie trafi do dużo słabszego klubu.

Co dalej z Bartłomiejem Drągowskim? Oto oferta Spezii

Wszystko wskazuje jednak na to, że polski bramkarz finalnie znalazł nowy klub i pozostanie w Serie A. Ma nim być Spezia, choć jak wskazują włoskie media, drużyna oczekuje jeszcze na wykupienie Ivana Provedela przez Lazio. Włoch miałby pełnić w rzymskim klubie rolę drugiego bramkarza, a wówczas ekipa z Ligurii domknęłaby kwestie transferu Drągowskiego.

Portal tuttomercatoweb.com twierdzi, że powyższy scenariusz jest bardzo prawdopodobny, a co więcej, Spezia porozumiała się już z Bartłomiejem Drągowskim w sprawie umowy. Polak ma otrzymać trzyletni kontrakt, na mocy którego zarobi 700 tysięcy euro rocznie przez pierwsze dwa lata, a w trzecim pensja wzrosłaby do miliona euro. Spezia to 16. drużyna poprzedniego sezonu, teoretycznie jedna ze słabszych w Serie A.

Jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że kariera Drągowskiego potoczy się inaczej. Nieśmiało mówiło się, że zawodnik może trafić do jednego z czołowych klubów Serie A, jednak finalnie ostatni czas nie był dla niego udany i przestał pełnić funkcję pierwszego bramkarza Fiorentiny. W poprzednim sezonie rozegrał on zaledwie siedem meczów w Serie A, a już w pierwszej kolejce został ukarany czerwoną kartką, podczas starcia z AS Romą. Obecnie branżowy portal Transfermarkt wycenia go na sześć milionów euro.