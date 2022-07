Szczęsny ocenił hitowe transfery Juventusu. "Niesamowita jakość"

- To tylko mecz towarzyski, ale starcia z najlepszymi na świecie zawsze są ekscytujące. Zagraliśmy już jeden sparing, ale te przeciwko FC Barcelonie i Realowi Madryt będą wyjątkowe. Zawsze dobrze równać do najlepszych - powiedział Wojciech Szczęsny przed najbliższymi spotkaniami kontrolnymi Juventusu.

W sobotę turyńczycy pokonali Chivas de Guadalajara (2:0) w pierwszym meczu rozegranym na tournee w USA. W środę Juventus zagra z FC Barceloną, a 31 lipca z Realem Madryt. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych Włosi zagrają jeszcze z Atletico Madryt.

Mecze towarzyskie są okazją do wkomponowania do drużyny nowych zawodników. Tego lata do Juventusu trafili m.in. Paul Pogba i Angel Di Maria, którym wygasły kontrakty odpowiednio w Manchesterze United i PSG. Nowym zawodnikiem Juventusu został też Bremer, który trafił do klubu z lokalnego rywala - Torino.

Szczęsny pod wrażeniem wzmocnień Juventusu

Szczęsny był pod dużym wrażeniem nowych zawodników. Szczególnie tych ofensywnych. - Dołączyło do nas dwóch bardzo doświadczonych zawodników i młodsi piłkarze mogą ich tylko naśladować i się od nich uczyć. Pogba i Di Maria to jednak nie tylko doświadczenie, ale też niesamowita jakość. Ich wpływ na naszą grę będzie bardzo ważny. Mam nadzieję, że pomogą nam w kolejnych latach - powiedział bramkarz reprezentacji Polski.

Celem Juventusu na kolejny sezon będzie poprawa wyników w porównaniu do tego, co wydarzyło się w poprzednich rozgrywkach. Turyńczycy zajęli dopiero 4. miejsce w lidze z aż 16 punktami straty do mistrza kraju - Milanu.

Pierwszy mecz w Serie A Juventus rozegra 15 sierpnia. Tego dnia jego rywalem będzie Sassuolo.