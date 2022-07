Krzysztof Piątek o krok od transferu. Prezes: Dopinamy ostatnie szczegóły

Krzysztof Piątek upodobał sobie Włochy. Jego pierwszym klubem była Genoa, następnie AC Milan i ACF Fiorentina. W tych wszystkich klubach rozegrał 80 meczów, w których strzelił 41 goli. W ostatnim z nich grał na zasadzie wypożyczenia z Herthy Berlin. W Niemczech się nie sprawdził i wszystko wskazuje na to, że ponownie wróci do Serie A.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile Robert Lewandowski zarobi, jeśli przejdzie do Barcelony?

Wpuścił pięć bramek, teraz opuszcza klub. Lech Poznań "zwolnił" bramkarza rywali.

Salernitana nowym klubem Krzysztofa Piątka? "Byłem przekonany, że wystarczy jedynie podpis"

Od kilku tygodni włoscy dziennikarze piszą o planach transferowych właściciela Salernitany. W nich pojawiło się nazwisko polskiego napastnika. Potwierdził to sam Danilo Iervolino. - Piątek jest najbliżej Salernitany. Intensywnie nad tym pracujemy, aby w ciągu kilku dni był do dyspozycji trenera. Mogę powiedzieć, że ten zawodnik jest bardzo szczęśliwy z gry we Włoszech, teraz dopinamy ostatnie szczegóły z Herthą Berlin - powiedział w Tuttomercatoweb.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Do jego transferu mogło dojść już wcześniej. - Robiliśmy w jego sprawie postępy. Byłem przekonany, że wystarczy jedynie podpis. Ale w czasie okienka wszystko może się zdarzyć - dodał Iervolino.

Właściciel Salernitany powiedział też, że dla klubu najważniejsze jest teraz sprowadzenie napastnika. Bez względu na to czy będzie to Piątek. - Jest dobrym zawodnikiem, podobnie jak kilku innych - podkreślił Iervolino. W nim widzi też sensacyjny transfer, którego domagają się kibice.

- Do 31 sierpnia Salernitana będzie miała konkurencyjny skład i prawdą jest to, co mówią: zawodnicy, którzy teraz wydają się nieosiągalni, za kilka tygodni mogą być w zasięgu ręki. Jesteśmy gotowi - zakończył.

Oficjalne oświadczenie ws. Kamila Grabary. Długa przerwa od gry

Salernitana zakończyła poprzedni sezon Serie A na 17. miejscu w tabeli. Od spadku uratował ją zaledwie punkt przewagi nad Cagliari Calcio. W zbliżających się rozgrywkach będzie trzeba się postarać, aby ponownie utrzymać się na najwyższym szczeblu we Włoszech.