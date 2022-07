PSG zainteresowane Zalewskim. Jednoznaczna odpowiedź AS Romy

Nicola Zalewski zaczął regularnie występować w pierwszym zespole AS Romy od lutego tego roku i meczu z Hellasem Verona (2:2). Wychowanek klubu ze stolicy Włoch zanotował bardzo dobre występy w poprzednim sezonie, a jego rola w reprezentacji Polski też jest coraz większa. Czy Zalewski utrzyma miejsce w podstawowym składzie kosztem Leonardo Spinazzoli? - Teraz Roma ma dwóch podstawowych wahadłowych, którzy będą się często zmieniać. Mourinho darzy Nicolę ogromnym szacunkiem i na razie jest wyżej w hierarchii od Spinazzoli - mówił Sport.pl Lorenzo Latini, dziennikarz "Il Romanista".

PSG chciało pozyskać Nicolę Zalewskiego. Odpowiedź Romy była jednoznaczna

Georginio Wijnaldum trafił do Paris Saint-Germain latem 2021 roku na zasadzie wolnego transferu, podpisując kontrakt ważny do końca czerwca 2024 roku. Holender okazał się jednak sporym rozczarowaniem, mimo rozegrania 38 meczów we wszystkich rozgrywkach. PSG jest gotowe się rozstać z Wijnaldumem i może go wypożyczyć na kolejny sezon. Problemem jest pensja pomocnika, który zarabia ponad osiem milionów euro rocznie. Obecnie trwają rozmowy pomiędzy Francuzami a AS Romą.

Włoskie "Radio Radio" informuje, że Paris Saint-Germain chciało przyspieszyć negocjacje między zespołami i zapytało Włochów o dostępność Nicoli Zalewskiego. Odpowiedź AS Romy była jasna i konkretna, ponieważ klub poinformował, że polski pomocnik nie jest dostępny na rynku. Wcześniej Zalewskim interesowało się m.in. AS Monaco, Borussia Dortmund czy Leicester City, ale Roma nie zamierza go sprzedawać.

Obecny kontrakt Nicoli Zalewskiego z Romą jest ważny do końca czerwca 2025 roku, a wkrótce rozpoczną się rozmowy na temat nowej umowy, dzięki której mógłby zarabiać około milion euro na sezon. 20-latek zagrał w 23 meczach poprzedniego sezonu, w których zanotował dwie asysty.