W Juventusie nikt nie płacze za De Ligtem. Mają już nową gwiazdę

We wtorek Matthijs de Ligt oficjalnie przestał być piłkarzem Juventusu. Holender zdecydował się odejść z włoskiego zespołu i dołączył do Bayernu Monachium. Turyńczycy za swojego gwiazdora otrzymali ponad 70 milionów euro. Szybko zdecydowali, że zainwestują te pieniądze w zawodnika, który zostanie nowym liderem ich formacji defensywnej.

Juventus nie płacze po odejściu De Ligta. Sfinalizowali hitowy transfer Bremera

Wybór padł na Gleisona Bremera z Torino FC. 25-letni Brazylijczyk to jedno z objawień minionego sezonu Serie A. Został uhonorowany nagrodą dla najlepszego obrońcy ligi i znalazł się na celowniku znacznie silniejszych klubów. W ostatnich tygodniach mówiło się, że jest bliski podpisania umowy z Interem Mediolan. Do gry wkroczył jednak Juventus i przekonał piłkarza do zmiany decyzji.

"Stara Dama" dość szybko osiągnęła porozumienie z dotychczasowym klubem Bremera. Zapłaciła za niego 41 milionów euro. Kolejne 9 milionów ma trafić na konto Torino w formie bonusów. Dla byłego już zespołu Brazylijczyka to transferowy rekord. Wcześniej najdrożej sprzedanym piłkarzem był Davide Zappacosta, którego Chelsea kupiła w 2017 roku za 25 milionów euro.

Bremer rano przeszedł obligatoryjne testy medyczne w nowym klubie, a wieczorem ogłoszono, że podpisał kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2027 roku. Na jego mocy zarobi 5 milionów euro rocznie. Piłkarz nie kryje zadowolenia z faktu, że dołączył właśnie do Juventusu.

- Juventus to zwycięski zespół, ja też mam ambicję, by wygrywać. Porozmawiałem trochę z Chiellinim i zdecydowałem, że Juventus jest dla mnie najlepszą drużyną - powiedział Bremer po ogłoszeniu transferu w rozmowie z klubowymi mediami. Nazwisko Giorgio Chielliniego nie pada tutaj przypadkowo. Bremer w Juventusie zagra z numerem "3", a więc tym przez lata należącym do legendarnego Włocha.

Piłkarz zdradził też, co miało ogromy wpływ na jego decyzję o dołączeniu do "Juve". - Kiedy zobaczyłem, że przybyli tu Pogba i Di Maria, nie miałem wątpliwości, kogo wybrać. Jesteśmy zespołem zbudowanym po to, by wygrywać - zdradził. - Największe marzenie? Jak powiedziałem, zawsze chcę wygrywać, Scudetto, Ligę Mistrzów. Zawsze chcę wygrywać. To mój cel - podsumował.

