Mourinho zaprezentował swój pierwszy tatuaż. Tylko on mógł taki zrobić

Pod koniec maja AS Roma została pierwszym, historycznym triumfatorem nowych rozgrywek utworzonych przez UEFA, a więc Ligi Konferencji Europy. Włoski zespół pokonał w decydującym spotkaniu Feyenoord Rotterdam 1:0. Jedyną bramkę zdobył Nicolo Zaniolo. Do zwycięstwa drużynę poprowadził Jose Mourinho. Dzięki temu triumfowi portugalski szkoleniowiec dokonał absolutnie historycznej rzeczy.

Jose Mourinho zrobił tatuaż. W oryginalny sposób uwiecznił swoje sukcesy. Tylko on może się tym pochwalić

Mourinho został pierwszym trenerem, który wygrał wszystkie trzy europejskie puchary - Ligę Mistrzów, Ligę Europy oraz Ligę Konferencji Europy. Pierwsze z trofeów zdobywał z dwoma zespołami - FC Porto (2004 rok) oraz Interem Mediolan (2010 rok). Z portugalskim klubem zwyciężał także w Pucharze UEFA (2003 rok) Z kolei po puchar Ligi Europy sięgał razem z Manchesterem United (2016/17). A w tym roku dołożył kolejne trofeum, jakim jest Liga Konferencji Europy.

Mourinho w charakterystyczny dla siebie sposób postanowił upamiętnić wszystkie osiągnięcia i wykonał tatuaż. O efektach prac poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. Najpierw pokazał projekt, a następnie jego wykonanie. Na skórze widnieją trzy zdobyte trofea. Szkoleniowiec wyjaśnił także, dlaczego zdecydował się na taki wzór.

"Przedstawiam Wam mój pierwszy tatuaż. Do jego wykonania skłoniła mnie radość rzymian. Planowałem zrobić coś wyjątkowego, coś, co pozwoliłoby mi uhonorować wszystkie drużyny, z którymi sięgałem po europejskie puchary. Co więcej, zależało mi na wyjątkowym tatuażu. Na taki, na który jak na razie, mogę pozwolić sobie tylko ja" - oznajmił na Instagramie.

Jednak zdobycie trzech pucharów europejskich to nie jedyne osiągnięcia, jakimi może pochwalić się 59-letni szkoleniowiec. Niemal w każdym klubie, który prowadził, sięgał po choć jedno trofeum - czy to mistrzostwo kraju czy też nagrody dla najlepszego trenera. Łącznie ma ich na koncie 28. I nie wykluczone, że już w przyszłym sezonie sięgnie po kolejne. Bowiem nadal pozostaje szkoleniowcem AS Romy.

W ostatnich tygodniach pojawiały się plotki, że Mourinho może wrócić do Premier League. Tam miałby zostać nowym menadżerem Newcastle United, które pod wodzą nowych saudyjskich właścicieli chce jak najszybciej dołączyć do ścisłej ligowej czołówki. Jednak Portugalczyk zaprzeczył tym doniesieniom i zadeklarował, że nigdzie się nie wybiera. W przyszłym sezonie wraz z AS Romą będzie walczył nie tylko o mistrzostwo Włoch, ale także o triumf w Lidze Europy.