Ibrahimović nie ma dość. Sprawdza granice możliwości i przedłuża karierę

W zeszłym sezonie Zlatan Ibrahimović zrealizował swój cel, z jakim wracał w styczniu 2020 roku do AC Milan. Pomógł "Rossonerim" odzyskać po 11 latach przerwy mistrzostwo Włoch. Zlatan był być może największym liderem mentalnym Milanu, podczas gdy na boisku błyszczeli inni.

Ibrahimović nie ma dość. Przedłuży karierę i kontrakt z Milanem

Sam Ibrahimović w zeszłym sezonie Serie A ledwo uzbierał 1000 minut, zmagając się przy tym z bardzo poważnym urazem kolana. W 23 występach strzelił 8 goli i zaliczył 3 asysty. Po zakończeniu rozgrywek poddał się z kolei operacji, która wykluczy go z gry do końca 2022 roku, co postawiło jego dalszą karierę pod znakiem zapytania.

Jak informuje jednak Fabrizio Romano, doświadczony Szwed nie zamierza się poddawać. Zlatan Ibrahimović w najbliższych dniach ma podpisać roczny kontrakt z Milanem do końca czerwca 2023 roku. Na jego podstawie ma zarobić 1-1,5 miliona euro + premie za dokonania na boisku.

W ten sposób Ibrahimović, który w październiku skończy 41 lat, będzie miał okazję dodać kolejne tytuły do swojej bogatej kolekcji. W swojej karierze "Ibra" zdobył m.in. pięć mistrzostw Włoch, cztery mistrzostwa Francji, mistrzostwo Hiszpanii, dwa mistrzostwa Holandii, Ligę Europy, Superpuchar Europy czy Klubowe Mistrzostwo Świata.