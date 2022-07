Transfer Lewandowskiego jednak nie sfinansuje De Ligta? Nowy scenariusz

Transfer Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony jest już sfinalizowany. Bayern Monachium otrzyma za polskiego napastnika 50 milionów euro, co oznacza też, że pobije swój rekord transferowy pod kątem sprzedaży. Manuel Veth, dziennikarz niemieckiej redakcji Transfermarktu stwierdził, że Bayern z pieniędzy za Lewandowskiego sfinalizuje transfer Matthijsa de Ligta z Juventusu. Jednak czy aby na pewno?

Media: Matthijs de Ligt jednak zostanie w Juventusie? Ma ofertę przedłużenia kontraktu

Włoska "La Gazzetta dello Sport" informuje, że Bayern Monachium nie zbliżył się do wymagań Juventusu za Matthijsa de Ligta. Do tej pory mistrzowie Niemiec zaoferowali 60 milionów euro podstawy oraz 10 milionów euro bonusów, natomiast Włosi liczą na to, że otrzymają od Bayernu co najmniej 80 milionów euro. Fabrizio Romano uważa, że wkrótce Bayern wyśle nową ofertę Juventusowi za 22-latka. Gdyby oba kluby nie były w stanie dojść do ostatecznego porozumienia ws. De Ligta, to Juventus jest też na to przygotowany.

Matthijs de Ligt mógłby wtedy zostać na kolejny sezon w Juventusie i przedłużyć kontrakt o rok (obecnie Holender ma ważną umowę do końca czerwca 2024 roku). Nowy kontrakt wiązałby się także z niewielką podwyżką - z jedenastu do dwunastu milionów euro netto za sezon. Z kolei w Bayernie Monachium De Ligt musiałby zgodzić się na obniżkę pensji. "La Gazzetta dello Sport" zwraca też uwagę na to, że klauzula wykupu w nowej umowie byłaby znacznie mniejsza - ze 120 na 90 milionów euro.

- Do 31 sierpnia wszystko może się zdarzyć, ale klub jest gotowy, żeby zastąpić Matthijsa. Teraz traktuję go jako piłkarza Juventusu - mówił Massimiliano Allegri na konferencji prasowej przed wylotem na tournee do Stanów Zjednoczonych. Kogo Juventus mógłby sprowadzić w przypadku, gdyby transfer Matthijsa de Ligta do Bayernu doszedł do skutku? Zdaniem Gianluki Di Marzio klub mógłby się zwrócić w stronę Pau Torresa (Villarreal) lub Gabriela (Arsenal).