Co dalej z Paulo Dybalą? Napoli o nim marzy, ale to Roma składa oficjalną ofertę

Paulo Dybala od pierwszego lipca jest wolnym zawodnikiem. 28-latek nie dogadał się z Juventusem w kwestii nowego kontraktu i zakończył swoją siedmioletnią przygodę w Turynie. Do niedawna wydawało się, że kolejnym przystankiem na jego piłkarskiej drodze będzie Mediolan i zespół Interu. "Nerazzurri" zerwali jednak negocjacje, gdy do drużyny dołączył Romelu Lukaku z Chelsea. Kolejny ofensywny gracz nie jest potrzebny trenerowi Simone Inzaghiemu.

Co zatem dalej z Dybalą? Odpowiedzi na to pytanie intensywnie szukają włoscy dziennikarze. Nowe informacje podaje portal CalcioNapoli24.it. Wynika z nich, że Argentyńczyk może dołączyć do drużyny Napoli. Wielkim fanem talentu Dybali jest bowiem właściciel klubu Aurelio De Laurentiis. Podobno chciał on sprowadzić piłkarza do swojego zespołu już w 2015 roku, gdy ten miał za sobą kapitalny okres w Palermo. Dybala wybrał jednak ofertę wielkiego Juventusu.

De Laurentiis dostrzega teraz szansę na zrealizowanie swojego marzenia. Co więcej, jest przekonany, że uda mu się sfinalizować transfer. Ofensywnemu graczowi chce zaproponować pięcioletni kontrakt i pensję w wysokości 5 milionów euro za sezon. To znacznie mniej, niż Dybala oczekiwał od Juventusu w trakcie negocjacji na temat nowej umowy, czyli 10 milionów euro za sezon. Właściciel Napoli jest jednak przekonany, że piłkarz, którego "czas nagli" zaakceptuje jego ofertę.

Plany Napoli może jednak pokrzyżować inna drużyna z czołówki Serie A, a dokładnie AS Roma. Argentyński dziennikarz César Luis Merlo podał na Twitterze, że oferta rzymskiego klubu jest jedyną oficjalną, jaką ma w tej chwili Paulo Dybala. Roma oferuje mu czteroletni kontrakt i zarobki na poziomie 6 milionów rocznie.

Dybala występuje na boiskach Serie A od 2012 roku, Wówczas przeniósł się z argentyńskiego Instituto AC do US Palermo. W 2015 roku za 40 milionów euro został sprzedany do Juventusu. W jego barwach wystąpił w 293 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 115 bramek i zaliczył 48 asyst.